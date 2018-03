Ehingen Jahreskonzert des Musikvereins Frankenhofen

Frankenhofen/Ehingen / Josef Uhl

Nach dem „hervorragenden“ Ergebnis der Jugendkapelle beim Wertungsspiel in Oberstadion haben sich die Aktiven des Musikvereins Frankenhofen am Samstag mit einem Intensiv-Probentag mit neun Dozenten aufs Konzert vorbereitet. Unter dem Motto „Tradition trifft Moderne“ erwartet die Zuhörer am Sonntag, 25. März, 19 Uhr, ein kurzweiliges Konzert in der Ehinger Lindenhalle.

Eröffnen wird den Konzertreigen die Jugendkapelle unter der Leitung von Regina Bolach mit dem Stück „The Awakening“ von Bert Appermont. Ein Zug von Gold- und Glückssuchern begibt sich danach in der „Western Suite“ von Andreas Ludwig Schulte auf ein Abenteuer. Den zweiten Teil des Abends bestreitet das Orchester mit seinen 58 Musikern.

Die Aktiven haben ein breit gefächertes Programm einstudiert, das den Bogen von traditionellen Kom­positionen über monumentale Fantasien und moderne Klänge bis hin zu christlichen Chorälen schlägt. Unter anderem erklingen die beiden Werke „Titanic“ von Stephan Jaeggi und „La Quintessenza“ von Johan de Meij, mit denen die die Frankenhofer im Juni beim Kreismusikfest in Kirchen in der Höchststufe am Wertungsspiel teilnehmen.

Ein ganz besonderes Schmankerl hat sich der Musikverein in diesem Jahr für die Moderation seines Konzerts einfallen lassen: Schauspielerin Veronika Uhl wird die Stücke der Aktiven ansagen – allerdings nicht in der üblichen Form, sondern in Anspielen und im dazugehörenden Outfit.