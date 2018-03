Bechingen Jahreshauptversammlung des VdK Zwiefaltendorf

Bechingen / SWP

„Pflegestützpunkte unterstützen Menschen, die aufgrund von chronischer Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung oder schlicht Alter Hilfestellung bei der Bewältigung und Organisation ihrer Lebenssituation benötigen“, erklärte Claudia Litzbarski vom Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis, Standort Ehingen. Die Referentin führte im Rahmen der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Zwiefaltendorf aus, dass nicht nur durch hohes Alter, sondern auch nach einem Unfall oder bei Krankheit plötzlich eine Pflegesituation entstehen könne. Manchmal bestehe auch im Vorfeld einer Pflegebedürftigkeit bereits Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Hier sei sie gerne behilflich. Wichtig zu wissen sei dabei: Jeder gesetzlich Versicherte habe Anspruch auf eine kostenfreie Beratung.

Mitgliederzahl steigt stetig

In der sehr gut besuchten Versammlung im Gasthof „Neuhaus“ in Bechingen konnte der erste Vorsitzende des Vereins, Wilhelm Schrodi, außerdem gleich mehrere Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Sozialverband auszeichnen: Für 10 Jahre Mitgliedschaft durften Franz Bloching, Irmgard und Klaus Sauter, Martina und Ludwig Schwendele, Claudia Wüst und Josef Ziegler das silberne Treueabzeichen mit Urkunde in Empfang nehmen. 25 Jahre ist Rudolf Dolpp dabei; er wurde dafür mit dem goldenen Treueabzeichen nebst Urkunde ausgezeichnet. Schrodi dankte den Geehrten für die Mitgliedschaft im VdK und freute sich über derzeit 155 Mitglieder im Ortsverband. Hier lasse sich jährlich ein Trend nach oben feststellen.