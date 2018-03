Rottenacker Jahreshauptversammlung der Schützengilde

Rottenacker / DIETMAR BURGMAIER

Der Schützengilde Rottenacker stehen „größere Ausgaben“ ins Haus: Wie ihr Vorsitzender Horst Brucker in der Jahreshauptversammlung ankündigte, soll in diesem Jahr unter anderem der bestehende Parkplatz vor dem Schützenhaus neu gestaltet werden. Da ist es gut, dass der Verein finanziell gut aufgestellt ist. Kassiererin Martina Rothenbacher bilanzierte Einnahmen in Höhe von 18 160 Euro und Ausgaben von 17 299 Euro und berichtete über Rücklagen im fünfstelligen Bereich.

Eine Tatsache, für die Bürgermeister Karl Hauler lobende Worte fand – ebenso wie für die Schulkooperation im Bereich Bogenschießen. Hauler wertete sie als Chance, Jugendliche für den Verein zu gewinnen. Dies sei wichtig, weil die Schützengilde derzeit mangels Nachwuchs keine Jugendarbeit betreibt.

In den turnusgemäßen Wahlen sprach die Schützengilde ihrer Führungsmannschaft erneut das Vertrauen aus: Brucker, Rothenbacher, Jugendleiter Dietmar Braisch, Beisitzer Hans-Jürgen Scheffler und Kassenprüfer Wolfgang Saile wurden allesamt in ihren Ämtern bestätigt. Kassenprüfer Hermann Müllerschön schied aus, an seine Stelle rückt Karl-Heinz Schrode.

Ehrungen für Treue und Erfolge

Folgende Mitglieder wurden geehrt: für zehn Jahre Wolfgang Braisch, Bernd Diesch, Daniel Hagel und Antimos Sachpazidis, für 20 Jahre Rainer Dukek und Zeljko Mähler, für 25 Jahre Inge Brucker, Heinz Bichler, Ulrich Hagel, Kurt Merkle, Michael Ratzer, Franz Schick und Gerhard Wölfle, für 40 Jahre Hans Breymaier, Siegfried Dommer, Gerhard Gohl, Hermann Holl, Eberhard Schilling, Hermann Stoll und Fritz Walter. Die Herbstmeisterscheibe in Empfang nahmen Horst Brucker (Luftpistole) und Dietmar Braisch (Luftgewehr).