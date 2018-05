Ortschaftsrat Ja zu Ausbauplanung

Andreas Hacker

Wir sind froh, dass das jetzt angegangen wird“, sagt Altbierlingens Ortsvorsteher Michael Mouratidis zum Ausbau von Wagner- und Holderstraße. Rolf Schmid und Jürgen Schneider vom Tiefbau der Stadt hatten die Planung für die beiden Straßen vorgestellt, die in Altbierlingen seit vielen Jahren als zweiter Abschnitt beim Ausbau der Ortsdurchfahrt anstehen. Inzwischen ist Bauabschnitt 3 mit den Gehwegen und Bushaltestellen im hinteren Teil der Dorfstraße schon fertig; umso größer nun in der Sitzung am Dienstag die Freude im Ortschaftsrat, dass die Planung bei kleinen Änderungswünschen einstimmig befürwortet werden konnte und die Stadt die erforderlichen Mittel von rund 930 000 Euro im Haushalt (inklusive Verpflichtungsermächtigungen) bereitstellt.

Die Straßen bleiben weitgehend unverändert, sagt Mouratidis, auch weiter ohne Gehweg. Im Gremium bestand Einigkeit, dass es dafür in den Nebenstraßen keine Notwendigkeit gibt. Erforderlich ist der Ausbau wegen des maroden Unterbaus bei Kanal und Wasserleitungen. So gab es immer wieder Frostschäden. Deshalb werden die beiden Straßen jetzt von Grund auf saniert, mit neuem Kanal, neuen Wasserleitungen und auch mit Leerrohren für einen späteren Breitbandausbau. Außerdem soll der neue Schwarzbelag in beiden Straßen so weit über den Ortsrand hinaus verlängert werden, dass er an die jeweils vor wenigen Jahren erneuerten ersten Feldwege anschließt. Mouratidis hofft, dass Planung und Ausschreibung der Arbeiten so vorankommen, dass die Aufträge Anfang 2019 vergeben und die Bauarbeiten bei gutem Verlauf bis Spätherbst 2019 beeendet werden können.

Ein Thema im Ortschaftsrat waren auch Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Ortseinfahrten von Griesingen und Kirchbierlingen her. Erste Messungen hätten ergeben, dass binnen einer Stunde von Griesingen her 11 von 79 und von Kirchbierlingen her 8 von 99 AAutos zu schnell waren. Mehr Aufschluss erhofft sich der Ortsvorsteher von der Auswertung der Messreihe mit dem auf einem Anhänger montierten Gerät SemiStation TraffiStar S350, das für vier Tage in Altbierlingen stand. Im Unterschied zu den bisherigen Messmethoden bei mobilen Kontrollen, dem Lichtschrankengerät am Fahrbahnrand und der digitalen Radartechnik im Messfahrzeug, braucht die Anlage im grauen Kasten keinen Personaleinsatz und war die ganze Zeit über aktiv.