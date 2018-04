Ortschaftsrat Ja zu Ausbau mit Gehweg

Altsteußlingen / Maria Bloching

In Altsteußlingen kann die Hinter Hofen Straße endlich saniert werden. Auch Anlieger sind mit der veränderten Planung einverstanden.

Schon lange ist der schlechte Zustand der Hinter Hofen Straße als direkte Verbindung zwischen Ort und Wohngebiet in Altsteußlingen ein Thema, das umtreibt. Doch als vor einigen Wochen erste Planungen für den Ausbau vorgestellt wurden, gab es Kritik: Die angedachte Breite der Straße mit 4,85 Metern zuzüglich 1,50 Meter für den Gehweg sei zu umfangreich, außerdem sollte der Wechsel zwischen Hochbord und Tiefbord noch einmal überdacht werden. Also wurde ein Bürgerdialog einberufen und Kompromissbereitschaft signalisiert. „Uns war es wichtig, ein Entgegenkommen herzustellen“, machte Ortsvorsteher Josef Huber deutlich. Dieses hat sich jetzt in den neuen Planungen niedergeschlagen, die am Dienstag im Ortschaftsrat präsentiert wurden und im Gremium wie auch bei den anwesenden Bürgern auf Zustimmung stießen.

Die Fahrbahnbreite wurde auf 4,50 Meter verringert, ein beidseitiges Befahren von Lkw und Pkw ist hier allerdings nicht möglich. „Darüber muss man sich im Klaren sein“, meinte Huber. Positiv sei aber, dass diese geringere Straßenbreite den Verkehr zusätzlich bremse. Im oberen Bereich soll die Straßenbreite sogar nur 3,36 Meter betragen, ein Vorfahrtsschild muss an dieser Stelle den Verkehr regeln. Ein Grund­erwerb ist hier nicht nötig, im Gegensatz zum unteren Bereich der Hinter Hofen Straße. Die Ausführung soll entgegen den ursprünglichen Planungen in durchgehendem Tiefbord erfolgen. Durch die niedrige Bordkante, die wie im gesamten Ort mit Betonsteine angelegt werden soll, ist ein Ausweichen auf den Gehweg möglich. Auch die geplante Insel, die von 2,85 Meter auf 3 Meter verbreitert wurde, kann dank eines tiefen Bords mit Graniteinlagen nötigenfalls überfahren werden.

Die Hinter Hofen Straße wurde Anfang der 1970er Jahre als Baustraße angelegt. Sie ist rund 350 Meter lang und befindet sich noch im Urzustand. So ist nicht nur ein neuer Aufbau nötig, auch der Untergrund sowie die Kanalführung müssen erneuert werden. Zunächst gilt es, im Rahmen eines ersten Bauabschnitts rund 200 Meter im oberen Bereich auszubauen: „Hier ist der Zustand am schlimmsten. Beim letzten Stück Richtung Sankt-Anno-Straße müssen allerdings über kurz oder lang in einem zweiten Bauabschnitt Versorgungsleitungen gelegt werden“, so Huber. Acht Häuser schließen direkt an diese Straße an, seit langem wird ein Gehweg auf der Südseite gewünscht. Den soll es nun bis zum Fußweg zur Bushaltestelle geben. Entsprechende Mittel hat die Stadt Ehingen in ihrem diesjährigen Haushalt bereitgestellt, es wird mit Gesamtkosten von rund 500 000 Euro gerechnet.

Eigentlich sollten die Arbeiten im Sommer vergeben werden, doch das wird laut Huber „vermutlich nicht mehr reichen“. Sollte sich die Vergabe bis zum Ende des Jahres hinausziehen, wäre es seiner Meinung nach sinnvoller, beide Bauabschnitte im nächsten Jahr zusammenzufassen und gemeinsam auszuschreiben. Der Ortschaftsrat stimmte den neuen Planungen einstimmig zu. Damit ist nun die Stadt Ehingen am Zug, um zunächst den nötigen Grund­erwerb in die Wege zu leiten.