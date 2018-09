Konzert Ipanema Beach Hotel spielen in der Linde

Ehingen / Renate Emmenlauer

So herbstlich und ungemütlich es am Freitagabend draußen anmutete, so angenehm warm und mit mediterranem Flair gespickt sind die Besucher beim Konzert der Band „Ipanema Beach Hotel“ im Restaurant „Linde“ verwöhnt worden. „Tauchen Sie ein in die Sonne Südamerikas. Lassen Sie sich von dieser ganz besonderen Atmosphäre verzaubern. Es lohnt sich“, sagte Horst Schwalb vor Beginn des Konzerts. Der Vorsitzende des Ehinger Jazzclubs nutzte die Gelegenheit, für die 30. Ehinger Jazztage vom 12. bis 14. Oktober zu werben.

Von der ersten Minute an zogen die Instrumentalkünstler und vor allem Sängerin Jeschi Paul, die alle Stücke auf Portugiesisch sang, das Publikum in den Bann. Die Gäste erlebten musikalische Leidenschaft der vier Musiker, eine ausdrucksstarke Stimme der Sängerin und die südamerikanischen Rhythmen, was Stillsitzen unmöglich machte.