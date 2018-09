Konzert Internationaler Preisträger spielt im Münster

Obermarchtal / swp

Jean-Pierre Leguay, 79-jähriger blinder Organist aus Notre-Dame de Paris, beschließt morgen, Sonntag, 23. September, den Obermarchtaler Orgelseptember. Es sei eine ganz besondere Ehre, einen Künstler dieses exorbitanten Ranges hören zu können, schreiben die Veranstalter. In seinem Orgelkonzert im Münster Obermarchtal kombiniert Leguay eigene Werke und Improvisationen mit Werken von Johann Sebastian Bach und Johannes Brahms. Mit der Orgelsonate Nr. 6, der so genannten „Vater unser-Sonate” von Felix Mendelssohn-Bartholdy, rundet er zudem den Obermarchtaler Mendelssohn-Zyklus ab. Das Konzert wird mit einer spontanen Improvisation beschlossen, in welcher der Organist sein Können als Improvisator zeigt.

Jean-Pierre Leguay gehört zur Reihe der legendären Pariser Organisten. Geboren 1939, war er über 20 Jahre lang Titularorganist an der Kirche Notre-Dame-des-Champs in Paris, dann 30 Jahre an der Kathedrale Notre-Dame. Der blinde Organist gewann mehrere internationale Improvisationswettbewerbe sowie Kompositionswettbewerbe. Immer auf der Suche nach neuen Klangfarben schuf er bis heute über 70 Werke für verschiedene instrumentale wie vokale Besetzungen. Seine jüngste CD mit Improvisationen erhielt den Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Info Die Konzert m Münster Obermarchtal beginnt um 17 Uhr; die Kasse öffnet um 16.30 Uhr. Eintritt: Erwachsene acht Euro, Azubis und Studenten vier Euro, Schüler kostenfrei.