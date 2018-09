Kultur Interim-Festival kommt nach Ehingen

Kunstereignis will regionale Impulse schaffen

Projekt Ein Kunst- und Kulturereignis, das regionale Impulse schafft – dies sei das Interim- Festival, das über die Schwäbische Alb wandert und nicht an einen Ort gebunden ist. Das Projekt soll zum einen Kunst aufs Land bringen, zum anderen Menschen aus der jeweiligen Region mit Künstlern aller Sparten zusammenbringen und das künstlerische Potenzial der Region suchen und sichtbar machen. So ist das Festival nicht an einen Ort gebunden, vielmehr wandert es: Die Premiere fand 2013 im Alten Lager bei Münsingen statt, 2017 war das Festival in der Region Heidengraben in den Ortschaften Grabenstetten, Erkenbrechtsweiler und Hülben zu Gast.

Finanzierung Die Schwäbische Alb ist als Modellregion für das Programm „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel“ der Kulturstiftung des Bundes ausgewählt worden. Das Projekt „Lernende Kulturregion Schwäbische Alb“ unterstützt der Bund mit drei Millionen Euro, zusätzlich stammen 615 000 Euro vom Wissenschaftsministerium und vom Ministerium Ländlicher Raum des Landes. Der Verein Interim hat seinen Sitz in Münsingen.