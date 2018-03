Osterbotschaft Ins Leben begleiten

Ehingen / Harald Gehrig

Ehingens Pfarrer Harald Gehrig schreibt in seiner Osterbotschaft über den heiligen Martin, nach dem das geplante Hospiz im Pfarrhaus in Kirchbierlingen benannt wird.

Liebe Leserinnen und Leser, Ostern ist das Fest des Lebens schlechthin. Ostern ist die Zusage Gottes, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben. Die Heilige Schrift bringt dies zum Ausdruck, wenn sie uns etwa von der Errettung der Israeliten aus der Knechtschaft des Pharao berichtet, wenn sie uns Jesus Christus als einen Menschen erfahren lässt, der schuldig Gewordenen einen Neuanfang schenkt, der Außenseiter zurück in die Gemeinschaft holt und andere nicht vorschnell verurteilt, wenn sie uns Jesus als einen Menschen vorstellt, der anderen heilsam begegnet war.

Das Bild, das ich ausgewählt habe, zeigt den heiligen Martin, wie er einen Menschen zurück ins Leben führt und dadurch zu einem Zeugen des Lebens wird. Es stammt aus der Pfarrkirche in Kirchbierlingen, deren Patron der heilige Martin ist. Wie Sie vielleicht wissen, werden wir als katholische Gesamtkirchengemeinde zusammen mit der St. Elisabeth-Stiftung im Kirchbierlinger Pfarrhaus ein stationäres Hospiz errichten, das den Namen „St. Martinus“ tragen wird. Der heilige Martin war ein Mensch, der ganz in der Spur Jesu Christi lebte, der seine Augen nicht vor der Not der andern verschloss, sondern sich ihnen liebevoll zuwendete. Von Kindheit an ist uns die Szene aus seinem Leben vertraut, wie er mit dem frierenden Bettler seinen Mantel teilte und ihn so vor dem Kältetod bewahrte.

In einem Hospiz werden Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet, Menschen, die unheilbar krank sind. Ein Hospiz ist ein Ort, der für einen würdigen Umgang mit dem Leben bis zum Lebensende steht. Es geht in der Hospizarbeit nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben (Cicely Saunders). Die Palliativmedizin, die dabei zum Einsatz kommt, will unheilbar Kranken unnötiges Leid ersparen. „Palliativ“ leitet sich vom lateinischen Wort „palliare“ ab, was mit „bemänteln“, „schützen“ und „mit einem Mantel umhüllen“ übersetzt werden kann. Eine schöne gedankliche Verbindung zum heiligen Martin, der den Bettler mit seinem halben Mantelteil bedeckte.

Liebe Leserinnen und Leser, wir feiern Ostern als ein Fest des Lebens. Und dieses Fest will uns nicht nur äußerlich bleiben, sondern unser Inneres ergreifen, es will uns zu Osterzeugen werden lassen, die wie der heilige Martin in der Spur Jesu Christi leben. In Kirchbierlingen dürfen wir dies für die Menschen sein, die in unserem Hospiz leben werden. Wir dürfen dazu beitragen, ihren Tagen mehr Leben zu geben. Nach christlichem Verständnis begleiten wir sie nicht in den Tod, sondern ins Leben, ein Leben, von dem wir glauben, dass es ein Leben in Fülle sein wird, dass es uns Frieden und Heimat schenken wird auf ewig. Ins Leben begleiten – ein österlicher Auftrag an uns alle. Ein sinnstiftender Auftrag! Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest