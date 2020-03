Äußerst erfreuliche Nachrichten konnte Munderkingens Bürgermeister Dr. Michael Lohner dem Gemeinderat und fast zwei Dutzend Zuhörern am Donnerstag verkünden: Sowohl das ehemalige Gasthaus Löwen in der Martinstraße als auch das „Lamm“ am Alten Schulhof haben einen neuen Besitzer. Die Kaufverträge seien am Nachmittag unterschrieben worden. Ein Investor aus Biberach habe die heruntergekommenen historischen Gebäude erworben. Er wolle sie erhalten und sanieren. In der nächsten Gemeinderatssitzung wolle er sein Konzept vorstellen, sagte Lohner.