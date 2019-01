Ehingen Welcher Weg zum Beruf? Infoabend an der Gewerblichen Schule

Ehingen / SWP

Im Rahmen von Infoabenden ermöglichen die beruflichen Schulen in Ehingen einen Blick in ihr Angebot.

Die Gewerbliche Schule präsentiert am Dienstag, 5. Februar, von 19 Uhr an ihre drei Schularten: Das Technische Gymnasium mit seinen beiden Profilen Informationstechnik und Mechatronik führt in drei Jahren zum Abitur. Voraussetzung ist die Mittlere Reife oder die Versetzung von Klasse 9 nach 10 (achtjähriges Gymnasium) oder von Klasse 10 nach 11 (neunjähriges Gymnasium). Am Info-Abend, der im Gebäude F, Raum F 1.6/1.7 stattfindet, gibt es einen Vortrag, die Lehrer und die einzelnen Fächer werden vorgestellt und Laborräume und Werkstätten können besichtigt werden.

Fachschulreife als Ziel

Die zweijährige Berufsfachschule mit ihren Profilen Metall- und Elektrotechnik führt zur Fachschulreife mit beruflicher Profilierung. Voraussetzung dafür ist der Hauptschulabschluss oder die Versetzung von Klasse 9 nach 10. Betriebe können den Abschluss als erstes Ausbildungsjahr anerkennen. Die Infos gibt es im Raum F 0.3 im Gebäude F.

Die Fachhochschulreife im technischen Bereich ist Ziel des einjähriges Berufskollegs. Voraussetzung ist die Mittlere Reife und eine abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Bereich. Infos dazu gibt es im Raum F 0.8 im Gebäude F.

Zwei Veranstaltungen bietet die Kaufmännische Schule Ehingen: am Mittwoch, 30. Januar, 19 Uhr, und am Samstag, 2. Februar, 10 Uhr. Anmeldeschluss fürs Schuljahr 2019/20 ist der 1. März. Das dreijährige Wirtschaftsgymnasium, das zum Abitur führt, bietet auch das Profil „Internationale Wirtschaft“ mit zweisprachigem Unterricht an. Aufnahmevoraussetzung ist ein mittlerer Bildungsabschluss mit einem Notendurchschnitt von mindestens 3,0 in Deutsch, Englisch und Mathematik, wobei in jedem dieser Fächer mindestens eine Vier stehen muss.

Für das Kaufmännische Berufskolleg, darunter das Profil Fremdsprachen, sind der Abschluss einer Realschule oder einer Werkrealschule oder die Versetzung in die Klasse 10 (G8) oder 11 (G9) eines Gymnasiums Voraussetzung. Über das Berufskolleg I führt das Berufskolleg II zur Fachhochschulreife. Das Berufskolleg Fremdsprachen schließt nach zwei Jahren mit der Fachhochschulreife ab. Eine Zusatzprüfung führt zum Berufsabschluss „Staatlich geprüfter Wirtschaftsassistent“.

Auch Wirtschaftsschule stellt sich vor

Auch die zweijährige Wirtschaftsschule wird vorgestellt; sie gilt als berufsvorbereitende Vollzeitschule mit einem Abschluss der Fachschulreife. Voraussetzung ist ein Hauptschulabschluss oder ein gleichwertiger Abschluss wie VAB, BEJ oder die Versetzung in Klasse 10 der Werkrealschule, der Realschule oder des Gymnasiums (G9) oder Klasse 9 (G8) oder ein Abgangszeugnis nach Klasse 9 der Realschule oder des Gymnasiums (G9) oder Klasse 8 (G8) mit einem Notenschnitt von mindestens 4,0 in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik. Die Informationstage finden in den Räumen 216 und 301 statt; Auskünfte unter Telefon (07391) 702510 oder im Internet: www.ksehingen.de

Mit einem offenen Schulhaus wartet die Magdalena-Neff-Schule an ihrem Info-Tag am Samstag, 2. Februar, auf. Zwischen 9 und 13 Uhr finden Kurzvorträge zu jeder Schulart statt. Die Räume können besichtigt werden, es ein Besuchercafé, Snacks werden angeboten.

Viele Schularten

Vorgestellt werden die Schularten Sozialwissenschaftliches Gymnasium mit dem Profilfach Pädagogik/Psychologie, die Zweijährige Berufsfachschule, Profil Hauswirtschaft/Ernährung, die Zweijährige Berufsfachschule, Profil Gesundheit/Pflege, die beide zur Mittleren Reife führen; die Zweijährige Berufsfachschule für Kinderpflege, das Einjährige Berufskolleg für Sozialpädagogik, für das ein mittlerer Bildungsabschluss Voraussetzung ist. Zudem werden das Zweijähriges Berufskolleg, Fachschule für Sozialpädagogik (Erzieher-Ausbildung traditionell und praxisintegriert), die Einjährige Berufsfachschule für Altenpflegehilfe sowie die Dreijährige Berufsfachschule für Altenpflege vorgestellt. Auskunft unter Telefon (07391) 5803200 oder www.mns-ehingen.de.

