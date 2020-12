Gasalarm für die Ehinger Feuerwehr. Wegen des Austritts von Schwefeldioxid in der Papier- und Zellstofffabrik Sappi rückte die Wehr an einem Samstag im Mai vergangenen Jahres mit einem Großaufgebot an. Zwei Mitarbeiter des Werks mussten sich damals wegen Atemwegsreizungen vorsorglich ins Krankenh...