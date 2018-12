Sanierung In der Frauenbergkirche werden die Kalkflächen restauriert

Munderkingen / swp

Die Restaurierungsarbeiten in der Frauenbergkirche in Munderkingen kommen gut voran. Die Kirche ist innen komplett eingerüstet, und seit mehr als sechs Wochen haben Fachleute der Restaurierungswerkstätte Kopp aus Emerkingen die historischen, barocken Kalkflächen vorsichtig gereinigt und lose Putzstellen mit Injektionen hinterspritzt und gefestigt. Risse und Fehlstellen wurden in Kalkputztechnik geschlossen, erklärt Restaurator Meinrad Kopp (im Bild oben bei der Arbeit). Nun folgt eine Retusche mit kalkgebundenen Farblasuren. Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan, den die Architektin Monika Veser überwacht; parallel zu den Restauratoren sind Elektriker zugange. Bleibt Unvorhergesehenes aus, kann schon im Februar 2019 das Gerüst wieder abgebaut werden, schätzt Meinrad Kopp. Die Innensanierung der Frauenbergkirche sei das „Sahnehäubchen“, hatte Munderkingens Pfarrer Dr. Thomas Pitour beim Start der Arbeiten im Herbst gesagt, nachdem Dachstuhl und Fassade renoviert und der Holzwurm vertrieben worden sind. Weil die Diözese aber die auf rund 100 000 Euro geschätzte Innensanierung im Gegensatz zu den vorherigen Arbeiten nicht fördert, sammeln die katholische Kirchengemeinde und die Kolpingfamilie Spenden, zuletzt durch den so erfolgreichen Sponsorenlauf.