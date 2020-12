Nun also doch. Ehingen erhält ein Impfzentrum. Wie das Sozialministerium des Landes am Mittwochnachmittag bekannt gab, wird das Impfzentrum des Landkreises im Ehinger Alb-Donau-Center sein. Vom 15. Januar an sollen dort jeden Tag ungefähr 800 Personen gegen das Coronavirus geimpft werden, und zwar...