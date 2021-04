Als der Minister in Ehingen eintraf, war die erste Lieferung schon fast weggespritzt: Am Dienstagnachmittag besichtigte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) das Corona-Impfzentrum des Ehinger Kranbauers Liebherr. Das Zentrum hatte schon am Montag seinen Betrieb aufg...