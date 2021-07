Noch knapp drei Wochen ist das Kreisimpfzentrum (KIZ) Ehingen in Betrieb. Danach verschmilzt es mit dem bisherigen Kreisimpfzentrum Ulm zu einem doppelten KIZ Ulm/Alb-Donau auf dem Messegelände in Ulm (wir berichteten). Bis es soweit ist, gibt das KIZ Ehingen aber noch einmal richtig Gas: „Lassen Sie sich noch vor den Sommerferien impfen. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich“, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Die Betriebszeite...