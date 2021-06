Mehr Mietwohnungen, mehr Wohnungseigentumsverwaltung, mehr Mitglieder: Die Genossenschaft für Wohnungsbau Oberland (GWO) mit Sitz in Laupheim weist ein glänzendes Ergebnis aus dem vergangenen Geschäftsjahr auf, wie sie in der Vertreterversammlung am Dienstag im Laupheimer Kulturhaus berichtete. ...