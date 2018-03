Ehingen Städtepartnerschaft: Im Zeichen der Freundschaft

Was die Welt vor 50 Jahren bewegte

Unglück Der erste Mensch im Weltraum, der russische Kosmonaut Juri Gagarin (34), verunglückte am 27. März 1968 in der Nähe von Moskau. Der Chef der sowjetischen Kosmonauten startete vom Kosmonautenstädtchen Swesdny zu einem Übungsflug mit einer MIG 15. Auch Copilot Oberst Wladimir Serjogin war an Bord; beide starben beim Absturz. In Moskau versammelten sich kurz nach dem Bekanntwerden des Todes von Gagarin Tausende Menschen auf dem Roten Platz. Am 12. April 1961 hat Juri Gagarin als erster Mensch in einem 108 Minuten dauernden Raumflug die Erde umkreist. jad