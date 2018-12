Geburtstag Im Wohnpark gut betreut

Untermarchtal / Hermann Illenberger

In umsorgter Umgebung des Wohnparks Maria Hilf in Untermarchtal hat Marianne Klarer kurz vor Weihnachten ihren 90. Geburtstag gefeiert. Bürgermeister Bernhard Ritzler gratulierte und brachte außer einem Geschenkkorb auch die Urkunde mit den Glückwünschen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Für die Kirchengemeinde gratulierte der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Gerhard Vollmaier.

Marianne Klarer (geborene Traub) ist auf dem elterlichen Hof in Talheim aufgewachsen und in Lauterach zur Schule gegangen. 1959 hatte sie Josef Ozeranec geheiratet und wurde Mutter von zwei Söhnen. Nach dem frühen Tod ihres Mannes 1962 folgte eine schwierige Zeit als Witwe mit zwei Kinder, ehe sie 1966 Leo Klarer aus Schömberg bei Balingen geheiratet hat und mit ihm das landwirtschaftliche Anwesen betrieben hat. Vor 10 Jahren, 2008, verstarb ihr Ehemann; seit einem Jahr ist Marianne Klarer jetzt im Pflegeheim und fühlt sie sich dort sehr wohl. Sie liest jeden Tag die Zeitung und interessiert sich für alles in ihrer Umgebung. Mit einer Gehhilfe bleibt sie selbst mobil.