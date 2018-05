Vereine Im Herbst wieder Kirchenmusiktage

Ehingen / swp

Ganz im Zeichen der fünften „Ökumenischen Kirchenmusiktage 2018“ stand die Mitgliederversammlung des Förderkreises für Kirchenmusik Ehingen, über die Dr. Jörg Abigt berichtet. Sie finden vom 10. bis 18. November dieses Jahres statt. „Die Vorbereitungen dafür waren schon Hauptinhalte der Arbeit im letzten Jahr“ , teilte die Vorsitzende Monika Felber in ihrem Bericht mit.

Sorge bereite der hohe Altersschnitt der Mitglieder und der damit auf längere Sicht zu erwartende Rückgang der Mitgliederzahl. Dringend sucht der Verein daher neue, besonders auch jüngere Mitglieder. Die Hoffnung, das Fortbestehen des Förderkreises wenigstens für die nächsten drei Jahre zu sichern, erfüllte sich in der Vorstandswahl: Der aktuelle Vorstand wurde wiedergewählt und wird so auch die sechsten Kirchenmusiktage im Jahr 2020 mit organisieren können. Vorsitzende bleibt Monika Felber, Stellvertreter Stefan Mittl, Kassiererin Marlis Ratzinger, Schriftführerin Uschi Mittag und Beisitzer Irene Baur und Jörg Abigt.

Das Programm der Kirchenmusiktage im Herbst wird wieder mit Musikern aus Ehingen und Umgebung, aber auch mit bekannten und neuen renommierten Künstlern von weiter her bestritten. Unter der Leitung von Wolfgang Gentner, Kirchenmusikdirektor Volker Linz und Kantor Christoph Mehner werden die hiesigen Chöre, Gesangs- und Instrumentalsolisten, Organisten und auch ein Jazz-Trio ein vielseitiges Programm bieten. Werke von Komponisten vom 17. – 19. Jahrhundert werden erklingen.

Eingeleitet werden die Tage am Samstag, 10. November, um 19 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche, bei dem Musik aus der Zeit der Romantik zur Aufführung kommt. Am selben Abend folgen Vivaldis „Vier Jahreszeiten“. Am Sonntag, 11. November, 17 Uhr, werden zwei Organisten in der Pfarrkirche St. Blasius Opernmelodien unter dem Motto „Musik für vier Hände und vier Füße“ spielen.

Am Samstag, 17. November, 20 Uhr, wird „Bach und mehr“ in St. Blasius geboten. Unter anderem erklingen die Kantate „Wachet, betet“ und das „Brandenburgische Konzert Nr.3“. Zum Abschluss stehen am Sonntag, 18. November, während der Abendmesse um 19 Uhr in der Konviktskirche die „Musikalischen Exequien“ von Heinrich Schütz auf dem Programm.

Ohne Unterstützer geht’s nicht

Die Organisation der Kirchenmusiktage sei für den Förderkreis nicht so leicht zu stemmen. Trotz der stabilen Finanzsituation, über die die Schatzmeisterin berichtete, wäre die Veranstaltung ohne viele Unterstützer kaum durchführbar. So dankte die Vorsitzende besonders den großzügigen Sponsoren. Wichtigster Faktor für ein Gelingen seien freilich viele Zuhörer, auf die der Förderkreis hofft.