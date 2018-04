Hauptversammlung HV TSV Schelklingen

Schelklingen / Lothar Sobkowiak

Der TSV Schelklingen will eine neue Jugendabteilung aufbauen und für sich werben, um die aktuelle Mitgliederzahl von 640 halten zu können. Das sagte der dritte Vorsitzende Hermann Fuchs in seinem Bericht bei der Hauptversammlung. In Vertretung von Kassiererin Conny Eisele, die nach 24 Jahren Kassenführung ihr Amt nicht mehr antreten möchte, berichtete Fuchs auch von einem soliden Kassenbestand trotz erhöhter Ausgaben und dankte Conny Eisele für deren Arbeit, die in besonderem Rahmen noch extra gewürdigt werden soll.

Jürgen Haas würdigte als Stellvertreter von Bürgermeister Ulrich Ruckh den größten Verein der Stadt und betonte, wie wichtig es sei, Jugendliche im Sportbereich zu fördern. Nach der Entlastung des Vorstands leitete Haas auch die Neuwahlen, bei denen Maik Bade als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt worden ist. Als erster Stellvertreter wurde Hans-Dieter Mauth ebenfalls einstimmig im Amt bestätigt. Auf einen zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden kann nach einer Satzungsänderung jetzt verzichtet werden; Hermann Fuchs übernimmt jetzt als Nachfolger von Conny Eisele die Aufgaben des Kassiers. Auch er ist einstimmig gewählt worden. Schriftführerin bleibt Monika Naumann, die beider Sitzung aber verhindert war und von Isabella Knieß vertreten worden ist. Neue Kasssenprüfer sind Conny Eisele und Wilfried Kniess.

Näheres zur Satzungsänderung erläuterte Hermann Fuchs. Diese stammt aus dem Jahr 1974 und sei in manchen Begriffen wie „Pflege der Leibesübungen“ nicht mehr zeitgemäß. Außerdem waren Anpasssungen notwendig mit Blick zum Beispiel auf die Volleyballabteilung oder auf die Fußballer, die im FV Schelklingen-Hausen organisiert sind, sich aber auch, wie Christian Glöckler betonte, als Mitglieder des TSV verstehen. Die neue Satzung wurde einstimmig genehmigt und soll die Arbeit flexibler machen. Unter Zuhilfenahme der Mustersatzung des Landessportbundes wird nun die neue Satzung zur Genehmigung an die Rechtspflege zum Eintrag ins Vereinsregister vorgelegt.

Maik Bade gab am Schluss noch bekannt, dass Daniela Bloching ihr Amt als Leiterin der Abteilung Eltern-Kinderturnen und Vorschulturnen aus zeitlichen Gründen zur Verfügung stellt und daher dringend Helfer benötigt werden, um ab Pfingsten die verbliebene Leiterin Elke Baier unterstützen zu können.