Versammlung HV Feuerwehr Altheim

Altheim / SWP

Neben der Hauptübung (wir berichteten) stand für die Feuerwehr Altheim am Samstag auch die Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Dabei fanden Wahlen für mehrere Ämter statt: Julian Wetzel und Daniel Keller wurden neu in den Ausschuss gewählt, ihre Kameraden Stefan Steinle und Benjamin Mayer als Ausschussmitglieder bestätigt. Schrift­führer Bernhard Fuchs gab sein Amt an Stefan Keller ab. Michael Rommel wurde wieder als Kassierer gewählt. Albert Steinle gab sein Amt als Kommandant der Altersabteilung an Georg Moll ab. Vier Kameraden haben im vergangenen Jahr an Lehrgängen teilgenommen, berichtet Julian Wetzel: Michael Rommel, Daniel Keller, Simon Schweitzer (Maschinisten-Lehrgang), Stefan Keller (Grundausbildung). Kommandant Michael Sontheimer verabschiedete seinen Vater Dieter Sontheimer aus der Altersabteilung und bedankte sich für sein Engagement bei der Feuerwehr. Auch der stellvertretende Bürgermeister Gerhard Kottmann bedankte sich bei Sontheimer für seinen langjährigen Dienst.