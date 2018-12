Veranstaltung Hunderte Besucher kommen zum „Singen am Baum“

Rißtissen / Renate Emmenlauer

Aus dem „Singen am Baum“ vor dem Rathaus in Rißtissen als ursprünglich kleiner Umtrunk mit Glühwein, Punsch und Wienerle ist ein richtiges Budendorf geworden. Denn für die Veranstaltung am vergangenen Samstag haben die Organisatoren um Ortsvorsteher Markus Stirmlinger das Stelldichein auf den Platz vor dem Feuerwehrhaus gerückt.

Dort lockte die Jugendfeuerwehr mit Saitenwürstchen und Glühwein. Zwei Privatmänner aus dem Ort bereicherten den Festtrubel mit einem Ofen, der aus einem ausrangierten Heizungsbrenner stammt. Er wurde umgebaut und war angesichts der niedrigen Temperaturen ständig belagert. Ein Renner war das Gerät auch wegen der Feuerzangenbowle, die nicht nur beim Halten und Trinken wärmte, sondern bei der Herstellung mit den züngelnden Flammen auch optisch ein Hingucker war.

Erlös für Spiele der Schule

Der CDU-Ortsverband war wieder mit seinen Likören präsent. Die Narrengruppe „Germanen“ schenkte Glühmost aus und die Dissener Funkenbauer verteilten mit gebrannten Walnüssen und ihren Funkenburgern süße und herzhafte Genüsse. Auch Eltern der Grundschüler hatten sich eingeklinkt und boten Waffeln, Pommes und Getränke. Mit dem Erlös sollen Spiele für die Schule angeschafft werden. Zudem erhalten alle Grundschüler von Januar an einmal pro Woche Obst zum Pausenvesper dazu.

Theresia Schmid, Bärbel Uetz und Brunhilde Linder vom SOS-Team der Kirchengemeinde verkauften Tischdekoration, die ein Hobbyschreiner gezimmert und gespendet hatte. Das Team „SOS – Wir helfen“ hatte zudem vorab mehr als 50 Sorten Weihnachtsplätzchen gebacken, diese in 250 Tütchen verpackt und in den vergangenen Wochen und beim Weihnachtssingen verkauft. Die Einnahmen fließen an den Bau einer Krankenstation in Miheta im Kongo von Pfarrer Dieudonnè Katunda. Der Seelsorger ist seit sieben Jahren als Urlaubsvertretung in der Seelsorgeeinheit Donau-Riss tätig.

Überdies nutzen die drei Damen die Gelegenheit, die Besucher über den Baufortschritt der Krankenstation zu informieren und die Interessierten zum Spenden zu animieren. Ortsvorsteher Markus Stirmlinger hatte das Weihnachtssingen auf dem vollen Platz mit seinem Dank an die Akteure und Beteiligten eröffnet. Der Musikverein spielte festliche Klänge, die Grundschüler führten einen Lichtertanz auf. Zum Abschluss stimmten Besucher, Instrumentalisten und der Kirchenchor gemeinsam Weihnachtslieder an.

Im Anschluss an das Weihnachtssingen standen die Besucher im und vor dem Feuerwehrgerätehaus gemütlich beisammen. Das Gerätehaus hatten die Wehrmänner eigens für das Fest hergerichtet.