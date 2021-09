Die Tage werden spürbar kürzer, die Nächte länger – und damit beginnt für die Piloten des Hubschraubergeschwaders 64 in Laupheim die Zeit der vermehrten Nachtflüge. Das kündigt die Bundeswehr in einer Pressemitteilung an. Insbesondere werde die Region zwischen Laupheim, Biberach und Ulm be...