Im Januar feierten die Grünen ihr 40-jähriges Bestehen als Bundespartei. Hubert Dangelmaier aus Rißtissen ist fast genauso lange dabei: Am 11. März 1980 trat er als 23-Jähriger in die Partei ein: An diesem Mittwoch ist er vier Jahrzehnte Mitglied. Heute ist er Fraktionsvorsitzender der Grünen...