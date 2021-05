Mit Blick auf die hohen Corona-Inzidenzen hatte die Segnung des neuen Hospiz St. Martinus Alb-Donau in Kirchbierlingen am Freitagabend im kleinsten Kreis stattgefunden. Gesegnet wurden auch die Kreuze für die acht Gästezimmer. Bereits am Vormittag war die offizielle Übergabe der Katholischen Gesa...