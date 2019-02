Ehingen Horx spricht über Zukunft und Digitalisierung

Ehingen / Stefan Bentele

Der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx spricht auf dem Architektur-Tag über Bauen, Digitalisierung und Smart-Home.

Er habe ein „Lifting-Up der Perspektive“ vollziehen wollen, den Blickwinkel verändern, sagte Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher aus Wien, gestern nach seinem Vortrag beim Architekten-Tag (siehe Info) der Firma Kupil im Business-Park in Ehingen. Horx hatte sich eine Stunde lang Themen wie Bauen für die Zukunft, Smart-Home und Digitalisierung gewidmet und dargestellt, wie sich die Zukunft seiner Ansicht nach abzeichnet – und was das für das Bauen der Zukunft bedeuten kann.

„Wofür bauen wir eigentlich?“, hatte Horx gefragt und die Antworten gleich mitgeliefert: fürs eigene Bankkonto, für den Bauherren und für die Zukunft. Weil immer noch relativ langfristig gebaut werde – das Haus solle ja auch in 20 Jahren noch schön aussehen –, zwinge das eben, vorauszuschauen.

Mit Blick auf den Bau-Sektor wandte Horx den Fokus auf sein Eigenheim am Stadtrand von Wien. Dort lebt der 64-Jährige mit seiner Frau und zwei Kindern in Gebäuden, die sich in vier Boxen unterteilen. Drei der vier Boxen dienen dem Wohnen, liegen beieinander und sind verbunden, die vierte Box bildet das Büro und liegt separat am anderen Ende des Grundstücks.

Der Zukunftsforscher verzichtet mit seiner Familie bewusst auf digitale Technik im Küchen- und Essbereich. Ansonsten sehe man wegen der Smartphones die Kinder doch gar nicht. „Und Kommunikation funktioniert dann nicht.“ In Sachen Sicherheitstechnik verzichtet der Zukunftsforscher auf Digitales. Die Alarmanlage sei stets losgegangen, weil er die falschen Knöpfe betätigt habe. Letztlich habe man die Anlage weggeschmissen und einen Hund angeschafft. „Der bringt zwar andere Probleme, aber so ist das eben.“

Eine von mehreren süffisanten Bemerkungen von Horx während seines Vortrags, mit denen der Soziologe vermitteln wollte, dass jeder stets den Mehrnutzen von Technik hinterfragen sollte. Für Horx muss sich dieser einfachen Frage auch jedes Smart-Home-Konzept stellen, etwa der „schlaue“ Kühlschrank, der auf Messen angepriesen werde und kurz vor dem Durchbruch stehe – schon seit etlichen Jahren. Man müsse sich angesichts solcher Konzepte ernsthaft fragen, ob man in einer Wohnung leben wolle, in der künstliche Intelligenz den Speiseplan diktiere.

Zumal künstliche Intelligenz etwas völlig anderes sei als soziale Intelligenz. „Digitalisierung hat eine Verblödung der Menschen zur Folge“, sagte Horx. Denn der Mensch neige dazu, die Fähigkeiten des eigenen Hirns mit den Fähigkeiten eines Computers gleichzusetzen und somit eine „Substitutionsphantasie“ zu verfolgen. Wer sich das vor Augen führen wolle, solle im Internet in Suchmaschinen den Begriff „Digitalisierung“ eintippen und unter den Ergebnissen die Bilder anschauen. Die schimmern bläulich (wirken also kühl und steril), zeigen meist Männer (das Thema ist männlich belegt) oder gleich gar keine Menschen. „Wollen Sie da wohnen?“, fragte Horx mit Blick auf ähnlich kühl wirkende Smart-Home-Bilder im Netz. Die lösen bei dem Soziologen große Melancholie aus. „Das ist doch eigentlich die Apokalypse.“

Zwölf Megatrends hat Horx identifiziert, die Digitalisierung zähle da nicht dazu, die sei unter dem Begriff Konnektivität ein Bestandteil eines Megatrends. Weitere sind Globalisierung oder Mobilität. „Das ist die Tendenz der Menschheit.“ Doch jeder Trend, ob Mega oder nicht, erzeugt Gegentrends. Bei der Digitalisierung ist es das Analoge. Horx verwies auf Vinyl statt MP3 oder Pola­roids statt Digitalfotografie. Trend und Gegentrend führen zu Systemkonflikten. Sobald die sich lösen, sobald Beziehungen gelingen, entsteht Zukunft.

Krise bringt Innovationsschub

Mit Blick auf das Bauen in der und für die Zukunft riet Horx zu einer modularen Bauweise, die etwa veränderte Raumaufteilung zulasse. Solche Konzepte spiegele sich in Trends wie Co-Workingspace, Urban Gardening oder Co-Living wider. Ferner werde künftig vermutlich das integrierte Vorbauen an Bedeutung gewinnen. Dabei werden Bauteile in Werkstätten vorgefertigt und auf der Baustelle zusammengefügt.

Bauwerke seien heute zu komplex, um einen Überblick über die verschiedenen Gewerke und deren Schnittpunkte zu behalten. „Ironischerweise hat das die Flüchtlingskrise aufgezeigt.“ Damals habe man binnen kurzer Zeit viel Wohnraum benötigt, was zu einem Innovationsschub geführt habe.

