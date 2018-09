Kunst Holzskulpturen in der Galerie

Ehingen / swp

Am kommenden Sonntag, 30. September, um 11 Uhr, wird in der Städtischen Galerie Ehingen eine neue Ausstellung mit Werken des in Munderkingen geborenen und in Untermarchtal aufgewachsenen promovierten Biologen Jo Winter eröffnet, der schon früh seine eigentliche Bestimmung in der Kunst fand. In seinen Zeichnungen und Holzskulpturen gestaltet er pflanzliche Urformen zu vieldeutigen Symbolen. Hausformen erscheinen als verschlossene Monumente und können als Sinnbilder von Mensch und Macht gedeutet werden. In seinen zeichnerischen Zyklen entwickelt er, oft auf Grundlage alter Plänen oder Buchseiten, einen rätselhaften Mikrokosmos. Die Ausstellung geht bis zum 25. November.

Ebenfalls am Sonntag wird im ersten Stock der Galerie nochmals die Sammlungsausstellung „inspiriert“ zu sehen sein. Bei diesem im Frühjahr durchgeführten Projekt entstanden Kinderarbeiten, die von Originalen aus der Sammlung Doris Nöth inspiriert sind und in der Ausstellung gleichwertig nebeneinander präsentiert werden.