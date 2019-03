Rückblick Hohler Felsen wird wieder sichtbar

Ehingen / Julia-Maria Bammes

Vor 25 Jahren

Heute ist der Hohle Fels in Schelklingen wegen seiner bedeutenden Funde landauf, landab bekannt, doch 1994 fristete die Höhle eher ein Dornröschen-Dasein. Nadelbäume und Gebüsch hatten das Gelände überwuchert, vom Hohlen Fels, als archäologisches Kulturdenkmal klassifiziert, selbst sei so gut wie nichts mehr zu sehen gewesen, berichtete die Zeitung. Deshalb hatten sich die Feuerwehr und der Albverein als Landschaftspfleger betätigt und das Areal von den Fichten befreit, die im Jahr 1962 auf der Hangwiese unterhalb des Felsens gepflanzt worden waren. Das 30 Ar große Grundstück, auf dem sich die Höhle befand, war erst kurz zuvor in den Besitz der Stadt gekommen, war weiter zu lesen.

Die CDU auf der Ehinger Alb äußerte sich zum Zustand der Straße zwischen Dächingen und Granheim. Ein Ausbau der Verbindung sei dringend nötig, hieß es. Die Sanierung der Kreisstraße stehe zwar auf der Prioritätenliste des Landkreises ganz oben, doch für den Ausbau fehle es an Geld. Die Straße sei so schmal, dass nicht einmal ein Mittelstreifen aufgemalt werden dürfe.

Die Stadt Schelklingen war auf der Suche nach neuen Baugebieten. Aufgrund der Kessellage seien Grenzen gesetzt, und mit der Ausdehnung nach Osten beziehungsweise der Bebauung des Gebiets „Obere Wiesen“ gebe es nahezu kein Potenzial mehr, war zu lesen. Schelklingen müsse die Schwerpunkte seiner baulichen Entwicklung in den Teilorten Schmiechen und Hausen setzen.

Vor 50 Jahren

Motorradfahren sei nur noch etwas für Idealisten, in Ehingen sei die Zahl der Krafträder auf dem Rückgang. 287 Motorräder gebe es noch im Kreis Ehingen. Die Zahl der Autos – bequemer und wärmer – wurde dagegen mit mehr als 8000 angegeben.

Nicht jeder Haushalt hatte 1969 ein Telefon, auch öffentliche Fernsprecher gab es nicht allerorten. „Wie uns das Postamt Ehingen mitteilt, wurden in den letzten Wochen weitere Fernsprechhäuschen in Rißtissen, Unterstadion und Öpfingen in Betrieb genommen“, war zu lesen. Der in Berg aufgestellte Fernsprecher sollte ebenfalls demnächst in Betrieb genommen werden; auch in Allmendingen, Altheim, Ringingen und Kirchen solle es in absehbarer Zeit öffentliche Telefone geben, hieß es weiter.

Mehr als 90 katholische Pfarrer und Laien aus der Region Ehingen kamen zu einem Dekanatstag zusammen, um über die Zukunft der Pfarreien zu beraten. Es gebe immer weniger Priester, derzeit bereiteten sich gerade einmal 13 junge Männer auf ihre Weihe vor. Der Priestermangel zwinge zur überpfarreilichen Zusammenarbeit. Die Kräfte der Priester müssten deshalb in Zukunft für die Aufgaben reserviert werden, die eben nur ein Priester erfüllen könne.