Hohler Fels Das ändert sich beim Weltkulturerbe

Für das Weltkulturerbe Hohler Fels sind für die neue Saison einige Veränderungen vorgesehen. So steht eine Sanitäranlage für Besucher bereit.

Noch gehört der Schelklinger Hohle Fels den Fledermäusen, das Weltkulturerbe darf wegen der Winterruhe der Fledertiere nicht betreten werden. Doch die Vorbereitungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren – und die Besucher erwartet Neues. Denn die Stadt Schelklingen lässt ein Sanitär-Modul in der Nähe der Kläranlage aufstellen. Damit haben die Besucher des Weltkulturerbes endlich die Möglichkeit, eine richtige Toilette zu benutzen. Bisher waren für Konzerte und während der Ausgrabungs-Saison nur Dixi-Klos aufgestellt. Mit Lärchenholz verkleidet sei das neue Sanitärmodul ein sehr wertiges Bauteil, berichtet Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh. 52.000 Euro kostet allein das Modul, dazu kommen noch die Anschlusskosten. Angesichts der Bedeutung des Weltkulturerbes und des stetig wachsenden Andrangs sicher keine schlechte Investition.

Platz bei der Kläranlage

Allerdings steht das Sanitärmodul nicht in unmittelbarer Nähe der Welterbestätte, sondern bei der Kläranlage, die Besucher müssen also einen kleinen Fußmarsch auf sich nehmen. Aber von der nahen Kläranlage können Strom und andere Leitungen bequem zum Sanitärmodul gelegt werden. Außerdem ist an diesem Standort nicht die Gefahr gegeben, dass die Anlage als Störung der Welterbe-Ansicht eingestuft wird. Bei der Eröffnung des Hohlen Fels am 1. Mai soll auch das Sanitärmodul in Betrieb gehen. Zum Schutz vor Vandalismus soll es abends geschlossen werden. Bürgermeister Ruckh sieht in der Anlage eine wesentliche Aufwertung: „Die Aufenthaltsqualität der Besucher wird dadurch erheblich besser.“

Diese Lösung ist jedoch nur als Provisorium gedacht – in Schelklingen setzt man weiterhin auf das geplante Informations-Zentrum am Hohlen Fels (siehe Info). Auch ansonsten wird es in der neuen Saison Neuerungen geben in der Welterbestätte: So soll die Holzbühne abgebaut werden, die bisher in der Höhle für Aufführungen verwendet wurde.

Das Holz sei wegen der Nässe im Hohlen Fels sowieso alle paar Jahre morsch geworden, berichtet Reiner Blumentritt, der Vorsitzende der Museumsgesellschaft. Jetzt soll als Ersatz eine neue Naturbühne geschaffen werden. Sie wird links vom Eingang zur großen Höhlenhalle, nach dem Steg, errichtet – und zwar auf Abraummaterial früherer Grabungen. Die Museumsgesellschaft hat diese Lösung in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt entwickelt. Auf das eingeebnete Abraummaterial legen Bauhofmitarbeiter einen Vliesstoff und füllen dann die Fläche mit Kies auf. Darauf werden dann Natursteinplatten verlegt, berichtet Blumentritt – das ergibt dann die Naturbühne, auf der künftig die Konzerte stattfinden.

Zunächst ein Versuchsstrang

Auch die Beleuchtung soll neu werden in der Welterbestätte. Statt den bisherigen herkömmlichen Leuchten soll modernes, stromsparendes LED-Licht eingesetzt werden. Zunächst wird ein Versuchsstrang der neuen Beleuchtung gelegt. Die Museumsgesellschaft beteiligt sich mit 15.000 Euro am neuen Licht. Heller wird es mit den LED-Lampen im Hohlen Fels, berichtet Blumentritt – aber es kann bei Bedarf auch dunkler werden: „Das Licht ist dann dimmbar.“

Mit der neuen Bühne und dem neuen Licht könnte ein Sturz, wie er einer Teilnehmerin einer Besuchergruppe im Juni in der Höhle passiert ist, wohl nicht mehr so leicht geschehen. Die Stadt hat der Frau mittlerweile ihr Bedauern ausgesprochen. Künftig werden Besucher aber noch extra auf die Gefahren durch die nicht einfachen Bedingungen im Hohlen Fels hingewiesen, sagt Blumentritt. Es sei eben eine Höhle, und da sei es nass und dunkel.

