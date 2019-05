Themen in diesem Artikel Kommunalwahl

Experten prüfen gerade die Sichtachse vom Hohlen Fels zum geplanten Schelklinger Wohngebiet „Oberes Berntal“. Weitere Gutachten und Anträge zum Gebiet sind in Arbeit.

Das geplante – und umstrittene – Baugebiet „Oberes Berntal“ in Schelklingen beschäftigt weiter Bürger und Behörden. Wie berichtet, sind 27 neue Bauplätze im Anschluss an die Jahnstraße geplant. Bereits im vergangenen Sommer brachten die Stadträte fast einstimmig den Bebauungsplan auf den Weg – gegen den Protest von Bürgern. Doch seitdem war der Plan kein Thema mehr. Denn offenbar sind etliche Gutachten nötig, um die Bedenken gegen das Baugebiet zu entkräften. Besonders bemerkenswert: Fachleute messen aus, ob das neue Baugebiet vom Hohlen Fels aus zu sehen sein wird – und Auswirkungen auf das Weltkulturerbe hat.

Neubaugebiete sind offenbar ein sensibles Thema für die Denkmalpfleger. So ist der Stadt Potsdam im vergangenen Jahr mit der Aberkennung des Welterbestatus’ für ihre Schlösser und Gärten gedroht worden, falls sie ein geplantes Baugebiet umsetzt. Das Gebiet dort ist allerdings mit 270 geplanten Wohnungen um ein Vielfaches größer als das in Schelklingen. Bürgermeister Ulrich Ruckh hätte nach eigenen Angaben auch wenig Verständnis dafür, wenn der Schutz des Hohlen Fels sich als Hindernis fürs neue Baugebiet erweisen sollte. Zu weit entfernt sei das Gebiet, viel zu viel Bebauung liege bereits dazwischen. „Das kann auf keinen Fall ein K.-o.-Kriterium sein“, sagt Ruckh.

Waldumwandlung beantragt

Außerdem sind weitere Gutachten und Anträge in Arbeit: Eine tierökologische Übersichtsbegehung soll weitere Daten liefern. Außerdem hat die Stadt einen Antrag auf Waldumwandlung gestellt. Dadurch sollen Baumbestände im Oberen Berntal in eine andere Nutzungsart überführt werden – und so der vorgeschriebene Mindestabstand der neuen Häuser zum Wald gewährleistet sein. Ebenfalls ein wichtiges Thema. In Blaustein hat ein Gericht in diesem Jahr das Fällen von Bäumen für ein neues Baugebiet gestoppt, weil keine solche Umwandlungsgenehmigung vorlag.

Doch die Gutachten kosten Zeit. Bürgermeister Ruckh geht davon aus, dass das Obere Berntal erst wieder im September oder Oktober Thema im Gemeinderat wird. Nach der Kommunalwahl muss sich zunächst der neue Gemeinderat konstituieren, danach steht die Sommerpause an.

Kritik an Rat und Bürgermeister

Bei den Gegnern des geplanten Baugebiets – darunter sind sehr viele Anwohner – ist der Widerstandsgeist ungebrochen. 425 Unterschriften hat die „Interessensgemeinschaft Oberes Berntal“ gegen die Pläne gesammelt. Ralf Eisemann, Reinhold Kley und Klaus Burkhardtsmaier schildern als Vertreter der IG, dass sie die Entwicklung in Blaustein sehr genau verfolgen. Enttäuscht zeigen sich die drei Gegner von Stadträten und Bürgermeister Ruckh. Die Gespräche mit den Stadträten hätten kaum Nennenswertes gebracht, Ruckh habe sogar bis jetzt auf einen Brief vom 8. März nicht geantwortet.

Es gebe nichts Neues zu berichten, sagt Ruckh dazu der SÜDWEST PRESSE. Die Gutachter seien in Arbeit. Wenn es im Herbst etwas Stichhaltiges gebe, sollen auch die Bürger zu Wort kommen, sagt der Bürgermeister – und zwar noch bevor der endgültige Satzungsbeschluss gefällt wird. Womöglich finde man dann auch in der einen oder anderen Frage einen Kompromiss. Auch das Landratsamt hält sich bedeckt: Zwar habe man im Bebauungsplanverfahren der Stadt eine Stellungnahme zukommen lassen, schreibt Pressesprecher Bernd Weltin. Die Planungshoheit liege aber bei der Stadt; sie steuere das Verfahren.

Ruckh: Eindeutige Entscheidung

Beide Seiten – Befürworter und Gegner des Baugebiets – sehen die besseren Argumente auf ihrer Seite. Zu den Befürwortern zählt die Mehrheit der bisherigen Stadträte. Die Entscheidung der Räte sei eindeutig ausgefallen, sagt Bürgermeister Ruckh. Es gebe einfach eine große Nachfrage nach Bauplätzen in Scheklingen. Die Stadt habe nur wenige andere Möglichkeiten, sich zu entwickeln.

Das sehen die Gegner anders. Anderswo könne besser gebaut werden als im Bernental, sagt Reinhold Kley. Es fehle ein Stadtentwicklungskonzept für Schelk­lingen. Dazu sagt wiederum Bürgermeister Ruckh, Schelklingen habe die Stadtsanierung und damit ein Entwicklungskonzept.

Weiter Befürchtungen der Gegner sind die Zerstörung einer Frischluftschneise und eine Zunahme der Hochwasserproblematik durch das Baugebiet. Sie setzen jetzt darauf, dass die Debatte über den Artenschutz ihnen hilft. Klaus Burkhardtsmaier sammelt etwa Artikel über die Bedeutung der Alb-Landschaft und den Insektenschutz. Und Ralf Eisemann ist gespannt auf die Ergebnisse der Kommunalwahl.

