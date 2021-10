Reinweiße Verpackungskartons von Hochdruckreinigern, schicke Pappkistchen für den Nuss-Nougat-Aufstrich im Supermarktregal, Papiertüten oder Hochglanz-Magazine am Kiosk: Das Papier, das in der Ehinger Niederlassung des südafrikanischen Unternehmens Sappi hergestellt wird, steckt in vielen Produk...