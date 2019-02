Finanzen Hohe Investitionen, weniger Schulden und das Sparbuch gefüllt.

Allmendingen / Walter Kneer

Mehr eingenommen als geplant, weiter Schulden getilgt, Rücklagen gebildet und eine noch nie dagewesene Netto-Investitionsrate: Das war die Botschaft, die Bürgermeister Florian Teichmann und Kämmerer Robert Mohr dem Allmendinger Gemeinderat am Mittwoch überbracht haben.

Im Jahr 2017 habe die Gemeinde so viel investiert wie nie zuvor in ihrer Geschichte, sagte Teichmann im Rechenschaftsbericht zum Haushaltsjahr: rund drei Millionen Euro – 680 Euro pro Einwohner. Bei ihrer Vielzahl hätten nicht alle Projekte umgesetzt werden können. „Die Verwaltung stößt hier an ihre Grenzen“. 2016 und 2017 seien außergewöhnliche Jahre gewesen, in denen die Einnahmen aus Einkommen- und Gewerbesteuer „nur so sprudelten“.

Doch Teichmann goss auch Wasser in den Wein: „In dieser Dimension werden wir uns in den nächsten Jahren sicher nicht mehr bewegen.“ Er verwies auch darauf, dass die hohen Einnahmen in den Folgejahren auch höhere Umlagen wie Kreis- oder FAG-Umlage nach sich zögen. Die Pro-Kopf-Verschuldung sank im Jahr 2017 von 960 auf 800 Euro.

Laut Kämmerer Robert Mohr hat das Jahr 2017 mit einem Gesamtvolumen von 18,1 Millionen Euro abgeschlossen. 13,4 (geplant 12,2) Millionen entfallen auf den Verwaltungs-, 4,7 Millionen auf den Vermögenshaushalt (geplant: 5,4). Gegenüber dem Plan weist die Jahresrechnung ein Plus von rund 500 000 Euro auf. Dem Vermögenshaushalt wurden 3,347 Millionen Euro zugeführt, 1,03 Millionen mehr als geplant. Die Rücklagen erhielten 141 000 Euro, sodass sich Ende 2017 rund 2,84 Millionen Euro „auf der hohen Kante“ befinden.

Schulden zurückgefahren

Im Verwaltungshaushalt gab es 1,2 Millionen Euro mehr Einnahmen als geplant, während die Ausgaben „nur“ ein Plus von 172 513 Euro ergaben. Auch die Schulden wurden zurückgefahren, per Sondertilgung wurden fast 554 000 Euro gezahlt, sodass der Schuldenstand Ende 2017 bei 2,3 Millionen Euro liegt.

Beim Vergleich der Rücklagen mit dem Schuldenstand sah Gemeinderat Leonhard Sontheimer die Gemeinde auf einem richtigen Weg. Er unterstützte auch Bürgermeister Florian Teichmann in seiner Aussage, die vorhandenen finanziellen Möglichkeiten auch in Zukunft sinnvoll und mit Augenmaß einzusetzen und zunächst die Pflichtaufgaben zu erfüllen, bevor man an andere Projekte startet.