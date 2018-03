Musik Konzert: Hörgenuss und hohe Ehrung

Beim großartigen Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Schelklingen gelang Dirigent Volker Frank und den Musikern am Samstagabend in der Stadthalle das Vorhaben, beim Publikum möglichst vielfältige Gefühle zu wecken. © Foto: Emmenlauer

Schelklingen / Renate Emmenlauer

Das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Schelklingen bestach mit einem fein arrangierten Musikreigen.

War das eine Überraschung für Wolfgang Bierer, als er im Rahmen des äußerst gelungenen Frühjahrskonzerts der Stadtkapelle Schelklingen in der vollbesetzten Stadthalle nach den Ehrungen langjähriger Musiker selbst eine hochkarätige Ehrung erhielt. Der Schelklinger Bürgermeister zeichnete den Vorsitzenden der Stadtkapelle mit der Landesehrennadel von Baden-Württemberg aus. „Diese Ehrung toppt alle anderen Auszeichnungen, die es heute Abend gegeben hat“, meinte Ulrich Ruckh. Bierer ist seit 42 Jahren aktiver Musiker, war 15 Jahre lang Kassier, von 2003 bis 2008 Vize-Vorsitzender und seither an der Spitze der Stadtkapelle. Der Musikerchef habe sich der Jugendausbildung verschrieben und sei sich für Arbeitseinsätze nie zu schade gewesen, sagte Ruckh. „Er hat immer das Ziel vor Augen, den Verein zu stützen und weiterzubringen“, lobte Ruckh. Anhaltender Beifall begleitete die Ehrung.

Tonnier erhält Fördermedaille

Hubert Stoll hatte ebenfalls eine besondere Ehrung im Gepäck. „Was wäre ein Verein ohne Funktionäre“, sagte der Vertreter des Kreisblasmusikverbands Ulm/Alb-Donau. Er zeichnete Thomas Tonnier für dessen unermüdliches ehrenamtliches Engagement über 25 Jahren als Vorsitzender des Fördervereins, danach als stellvertretender Vorsitzender mit der Fördermedaille in Gold mit Diamant samt Ehrenbrief aus. Stoll bedauerte, dass Bierer und Tonnier bei der Hauptversammlung im April ihre Ämter abgeben, „aber ihr bleibt dem Verein ja weiter erhalten“. Ausschussmitglied Benjamin Schrade bezeichnete die Beiden als tragenden Stützen des Vereins. Das Führungsduo wurde mit Reisegutscheinen und Präsentkörben bedacht.

So außergewöhnlich die Ehrungen, so grandios war auch das Konzert selbst. Für Dirigent Volker Frank steht im Fokus, dass Zuhörer und Instrumentalisten bei der Musik eine tiefe Freude empfinden. Gleichwohl soll das Arrangement vielfältige Emotionen auslösen, es soll fesseln und die Seele streicheln. Auch die Kurzweil darf nicht fehlen. Der Dirigent hat bei seinem vierten Frühjahrskonzert mit der Stadtkapelle Schelklingen wieder eine richtige Punktlandung hingelegt. Die Zuhörer gingen vom ersten bis zum Schlussakkord mit. Nicht von ungefähr, denn die technisch hervorragend ausgearbeiteten Werke des fein arrangierten Kontrastprogramms sorgten für Wogen von Gefühlen. Schon die Einleitung in den dreistündigen Abend durch die Gemeinschaftsjugendkapelle Schmie­chen/Schelklingen bescherte puren Hörgenuss. Sowohl mit „Tales of a distant Star“ wie auch „Where the River Flows“ hatten Dirigent Volker Frank und die knapp 40 Schützlinge beim Jugendwertungsspiel in Oberstadion die Note „sehr gut“ erreicht. „Es ist ein junges Team, weil im Herbst viele Jungmusiker in die aktiven Orchester gewechselt sind. Aber ich bin mit der Leistung super glücklich“, lobte Frank. Das Publikum war begeistert und bedankte sich nach der Zugabe „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ mit rauschendem Applaus.

Dann füllten die 62 Aktiven die Bühne. Der Dirigent spornte das Ensemble mit einem Dauerlächeln im Gesicht an, und das Orchester glänzte mit frappanten Klangvariationen – ob beim Volkslied „Irish Tune from Country Derry“ oder der mit Klangeffekten gespickten „Imperial Overture“. Bei der 15-minütigen „Saga Candida“ war es mucksmäuschenstill in den Zuhörerreihen. An Extravaganz kaum zu überbieten und sensibel intoniert, entführte das Orchester ins sieben Szenen zurück ins tiefste Mittelalter zur Hexenverfolgung der einstigen Kräuterfrau Elisabeth. Der Beifall für die ergreifende Darbietung schien kein Ende zu nehmen. Großartig auch der Marsch „Marchissimo“, der zarte Flötenklänge mit tiefem Bass verwob, und der Geburtstagsgruß „All the Best“, bei dem Max Keller ein perfekt improvisiertes Tenorsaxophon-Solo lieferte. Mit „Gaelforche“ aus drei gälischen Volksliedern, zwei Märschen und der versprochenen Zugabe endete der gelungene Konzertabend.