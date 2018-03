Schelklingen / swp

Geradezu ideal erfüllen die sechs Höhlen in Baden-Württemberg die Anforderungen als Unesco-Welterbestätten. Dies sagte Conny Meister vom Landesamt für Denkmalpflege in seinem Vortrag in der Urspringschule. Etwa 80 Personen waren der Einladung von Museumsgesellschaft und Stadtverwaltung Schelklingen zum Vortrag „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ gefolgt, berichtet Winfried Hanold.

Einzigartigkeit, historische Echtheit und Unversehrtheit zeichneten die Höhlen aus, sagte Meister. In fast 150 Jahren archäologischer Forschung seien hier Forschungsgeschichte geschrieben und einmalige Funde geborgen worden.

Dies zeige, dass die anatomisch modernen Menschen im Aurignacien vor 43 000 bis 33 000 Jahren nicht nur den täglichen Kampf ums Überleben in der Eiszeitlandschaft bewältigten, sondern Zeit für Kunst und Musik fanden. Gerade die Musikinstrumente, Flöten aus Vogelknochen oder Elfenbein seien absolut einmalige Zeugnisse für das Entstehen von Kultur. Die Fundstellen gelte es nun weiter zu erforschen, zu erhalten und der Öffentlichkeit schonend zu präsentieren, sagte der Referent.