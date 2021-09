Mit einer Begehung des an die Gemarkung Untersulmentingen angrenzenden Hochwasserüberschwemmungsgebiets an der Riß startete am Dienstagabend die Sitzung des Ortschaftsrats Rißtissen. Dass sich Hochwasser an dieser Stelle in der Ebene über Wiesen und Ackerflächen ausbreiten könne, dort nur weni...