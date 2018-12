Rückblick Hochwasser: Donau tritt bei Berg über die Ufer

Ehingen / Julia-Maria Bammes

Vor 25 Jahren

Nach dem Sturm kam das Hochwasser: Kurz vor Weihnachten 1993 hielt die Donau ihre Anlieger in Atem. In Munderkingen lagen Sandsäcke und Absperrungen bereit, die Verantwortlichen wollten gewappnet sein. In Ehingen sah man die Prognosen als unbedenklich an; in Berg war der Fluss über die Ufer getreten.

Die Deutsche Postgewerkschaft machte Druck und kündigte an, dass ihre Mitglieder noch vor Weihnachten die Arbeit niederlegen würden. Aber nicht in Ehingen: Hier komme es zu keinen Arbeitsniederlegungen, versicherte der Personalratsvorsitzende Willibald Dreher, der rund 275 Mitarbeiter von Schelklingen bis in den Raum Riedlingen vertrat. Doch auch die Ehinger Postler hatten Sorgen: Die Verwaltung des Ehinger Postamtes sollte bis zum Ende des Jahres 1995 aufgelöst werden. Dadurch würden mindestens zehn Stellen wegfallen, berichtete die Zeitung.

Veränderung in Schelklingen: Das ehemalige Milchhäusle sollte einem Mehrfamilienhaus weichen. Auch der alte Viehstall und das angrenzende Waschhäusle sollten abgebrochen werden. Geplant war an dieser Stelle ein neues Mehrfamilienhaus. Da der Neubau gegenüber des alten Spitals entstehen sollte, legte das Denkmalamt Wert darauf, dass der Neubau im Vergleich zum Spital nicht dominant ausfalle.

Es war kurz nach Mitternacht, als heller Feuerschein oberhalb des Blauen Steinbruchs den Himmel erleuchtete. Die Polizei stellte fest, dass dort ein Auto in Brand gesteckt worden war. Der rote VW Polo sei zuvor an der Unteren Hauptstraße als gestohlen gemeldet worden, hieß es.

Vor 50 Jahren

Aufregung in Oberdischingen: Ein Lastwagen raste ins Rathaus. Wie die Polizei vermutete, hatte der Fahrer des schweren Lasters vermutlich das Gaspedal etwas zu stark durchgetreten. In der scharfen Linkskurve von der Hindenburgstraße in Richtung Bachstraße, etwa in Höhe des Rathauses, passierte es dann: Der 34-jährige Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Laster, der daraufhin auf das Rathaus zuraste. Er bohrte sich in die Rathauswand und kam erst in einem Klassenzimmer, das im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht war, zum Stillstand. Verletzt wurde außer dem Fahrer – Lebensgefahr für ihn bestand nicht – niemand; der Unfall hatte sich im Verlauf des Nachmittags ereignet.

Ehingens Wirtschaftskraft sollte gestärkt werden. Das war der Tenor eines Treffens von Ehinger Kommunalpolitikern mit dem baden-württembergischen Wirtschaftsminister Dr. Hans-Otto Schwarz. Die Erschließung von Industriegelände solle intensiv gefördert werden, sicherte Schwarz bei dem Treffen in Ehingen zu. Die strukturschwache Kreisstadt könne mit einer konzentrierten Förderung rechnen, wurde berichtet.