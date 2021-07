Regen, Regen und noch einmal Regen – an drei Tagen in Folge, in unglaublichen Mengen. Rund 50 Liter Niederschlag je Quadratmeter am Montag, 35 Liter am Dienstag und mehr als 90 Liter am Mittwoch wurden nach den Worten von Emerkingens Bürgermeister Paul Burger gemessen. Ein trauriger Rekord: „Da...