Musik Hochklassige Orgelnacht in Allmendingen

Allmendingen / ANNE HAGENMEYER-HOBEN

Es gibt nicht oft ein Konzert, bei dem man sich wünscht, es solle gar nicht mehr enden: In solch einen Genuss kamen am Samstagabend die Besucher in der Christuskirche in Allmendingen. Dort gastierten ein Streicherensemble und eine Oboistin aus dem Symphonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks und der Staatskapelle Weimar.

Der evangelische Kirchenmusiker und Organist Christoph Mehner hatte zum wiederholten Mal seine private Verbindung mit dem Konzertmeister des Rundfunkorchesters Leipzig, Prof. Andreas Hartmann, dazu genutzt, in seiner Kirchengemeinde ein Konzert zu organisieren, das seinesgleichen sucht.

Zum Konzert in B-Dur von Georg Friedrich Händel reichte Christoph Mehner den acht Streichern zarte Flötentöne von der Orgel für einen runden Gesamtklang. Beim Allegro aus dem Divertimento der „Salzburger Symphonie“ kam dann das ausgezeichnete Zusammenspiel der Streicher mit aufregenden Crescendi und rasenden Läufen zur Geltung. Bevor die Oboistin die Bühne betreten sollte, beeindruckte Mehner mit einem musikalischen Kabinettstück aus der französischen Romantik: Die Toccata für Orgel aus der „Suite gothic“ war der Schauerromantik verschrieben und bäumte sich in einem einzigen, fast angsteinflößenden Spannungsbogen auf.

Der Rest des Abends gehörte Brigitte Horlitz, Solo-Oboistin der Staatskapelle Weimar. In der intimen „Wohnzimmer-Atmosphäre“ der Christuskirche konnte man, in den langsamen Sätzen, ihre ungeheuer großen Phrasierungsbögen mitverfolgen, so dass man unwillkürlich mit ihr zusammen die Luft anhielt. Sie verstand es, ihre Oboentöne mit den Streichern zuerst verschmelzen zu lassen, um sich dann aus dem Klang emporzuheben und ihr Instrument in wunderschönen Arabesken zum Klingen zu bringen.

Ein Gespräch unter zwei Geigen ließ das „L’Estro Armonico“ von Vivaldi zu, wo Andreas Hartmann mit Barbara Seifert, der Konzertmeisterin der 2. Geigen der Staatskapelle Weimar, in einen gefühlvollen Dialog trat, eingebaut in eine sonst beeindruckend schroffe Interpretation des Stückes. Nach so viel Barockmusik gab die Zugabe, eine Transkription eines Klaviertrios in d-Moll von Mendelssohn-Bartholdy, dem Konzert noch einmal eine ganz neue Klangfarbe hinzu, breiter und tiefer, mit einer großen Emotionalität. Mehner hatte das Klaviertrio extra für sein Ensemble transkribiert. Und entließ damit ein glückliches Publikum, wohlwissend, dass es mit solchen Konzerten ein außergewöhnliches Privileg genießen darf.