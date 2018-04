Abitur Heute wird es ernst

Ehingen / jad

In den vergangenen Wochen wurden nicht nur in Ehingen viel gepaukt. Von heute an können laut Ministerium für Kultus, Jugend und Sport rund 19 100 Schüler an den beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg ihr Wissen unter Beweis stellen. Für sie beginnen heute die Abiturprüfungen mit dem Fach Mathematik. Auch in Ehingen wird es für viele ernst: Insgesamt 169 Abiturienten an drei beruflichen Gymnasien schreiben heute ihre erste Prüfung.

Am Wirtschaftsgymnasium an der Kaufmännischen Schule Ehingen (KSE) gehen 93 Abiturienten an den Start, wie Bruno Kellermeier, Abteilungsleiter fürs Wirtschaftsgymnasium, sagt. Das Profilfach Volks- und Betriebswirtschaftslehre (VBWL) ist dann am Montag, 16. April, dran. Parallel dazu absolvieren am Wirtschaftsgymnasium 23 Schüler die VBWL-Prüfung „zum Teil auf Englisch“, wie Kellermeier berichtet. Die bilinguale Prüfung ist Voraussetzung für das internationale Abitur, das an der KSE angeboten wird.

Mündliche Prüfungen im Juli

Wie auch an allgemeinbildenden Gymnasien schreiben die Abiturienten an beruflichen Gymnasien am Mittwoch, 18. April, die Prüfung in Deutsch. „Die Aufgaben sind identisch wie auf dem allgemeinbildenden Gymnasium“, sagt Kellermeier. Diese werden aus einem so genannten

Abituraufgabenpool entnommen, der bereits seit dem vergangenen Jahr zum Einsatz kommt. Nach der Englischprüfung am Freitag, 20. April, folgt am Montag, 23. April, für Wirtschaftsgymnasiasten die Prüfung in Fächern wie Gemeinschaftskunde und Wirtschaftsinformatik.

Am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium an der Magdalena-Neff-Schule legen dieses Jahr 52 Abiturienten ihre Prüfungen ab, unter anderem in dem Profilfach Pädagogik und Psychologie, teilt Schulleiter Martin Butter mit. Nach den Prüfungen in Deutsch und Englisch folgen am Montag, 23. April, die zweistündigen Fächer wie Sozialmanagement und Geschichte.

Am Technischen Gymnasium, das an der Gewerblichen Schule angesiedelt ist, heißen die Profilfächer Mechatronik und Informationstechnik. 24 Schüler treten dort die Abiturprüfungen an.

Auch die Termine für die mündlichen Prüfungen stehen bereits fest. An den beruflichen Schulen in Ehingen sind die Abiturienten am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. Juli, dran, sagt Martin Butter.