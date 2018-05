Jubilare Heute Eiserne Hochzeit

Munderkingen / INGEBORG BURKHARDT

Das seltene Fest der Eisernen Hochzeit können heute Leonie und Matthäus Kuhn in der Stettiner Straße in Munderkingen feiern. Die 88-Jährige, die in Sigmaringen-Laiz geboren ist, und der drei Jahre ältere, gebürtige Gruorner hatten sich in Aulendorf kennengelernt. Dort haben sie am 23. Mai 1953 geheiratet. Matthäus Kuhn hatte nach Schlosser-Lehre in Riedlingen und Gesellenjahren bei den fürstlichen Hüttenwerken im Lauchertal in Friedrichshafen den so genannten Refa-Schein gemacht. Nach dieser Fortbildung in den Bereichen Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung war er Mitarbeiter beim landwirtschaftlichen Maschinenbauer Lanz geworden. Ehefrau Leonie Kuhn nähte in Heimarbeit von Hand Knopflöcher in hochwertige Jacken, Mäntel und Blazer, die in der Kleiderfabrik Nussbaumer hergestellt wurden.

Nach sechs Jahren in Aulendorf hatte es Kuhn beruflich weitergezogen zum Kugellagerhersteller Neuweg in Munderkingen. Die junge Familie, die inzwischen drei Kinder hatte, fand hier bald ein passendes Haus an der Stettiner Straße. Die evangelische Kirchengemeinde baute zu dieser Zeit die Christuskirche und Matthäus Kuhn war schon bald Mitglied im Kirchengemeinderat. „Das war seine große Leidenschaft“, sagt die 88-jährige Ehefrau lächelnd. Sie hatte als Näherin gearbeitet und in der Freizeit mit ihrer Alt-Stimme im Liederkranz gesungen. Gemeinsam pflegten sie ihren Garten und freuten sich, dass nach und nach auch vier Enkelkinder geboren wurden. Matthäus Kuhn hatte da schon zur Firma Benzing an der Adolffstraße in Ehingen gewechselt, wo er bis zu seinem Ruhestand blieb.

Im Wohnzimmer der Kuhns erinnern viele Fotos an die Kindheit und Jugend der Seniorin in Laiz und in Sigmaringen, wo sie die Älteste von acht Kindern der Familie Krohmer war, und an den Bauernhof am Heuweg in Gruorn, den Kuhns wegen der Einrichtung des Truppen-Übungsplatzes hatten 1936 aufgeben und ihre Heimatdorf verlassen müssen. Wie viele der ehemaligen Gruorner besuchen die Kuhns alljährlich an Pfingsten wieder das Dorf, um im wiederhergestellten Schulhaus von alten Zeiten zu sprechen.

Für heute hat sich der stellvertretende Bürgermeister Waldemar Schalt angekündigt, um die Glückwünsche der Stadt und von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu überbringen. Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt ein Glückwunschschreiben mit der Post.