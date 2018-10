Handel Herbstmesse und verkaufsoffener Sonntag in Ehingen

Auch außerhalb sind Häuser geöffnet

Angebot Nicht nur in der City können sich die Kunden am Sonntag über die Angebote der Geschäfte informieren. Geöffnet sein werden auch das Alb-Donau-Center an der Talstraße, das Einkaufszentrum bei Möbel-Borst in Nasgenstadt, die TTA-Raumausstattung im Industriegebiet Berg sowie einige Autohäuser.