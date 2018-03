Gastgewerbe Heimatgefühle der Schwäbischen Alb vermitteln

Dächingen / RENATE EMMENLAUER

Mit einem kleinen Umtrunk haben Monika und Alfons Köhler vom Landgasthof „Köhlers Krone“ in Dächingen die Eröffnung ihrer neuen Wirtsstube gefeiert. „Uns war wichtig, unseren Gästen das Heimatgefühl der Schwäbischen Alb zu vermitteln“, beschreiben die Wirtsleute ihre Zielsetzung bei der Neugestaltung. So sei für das Mobiliar schwäbische Eiche verarbeitet worden, „die so kernig und kantig ist wie wir Schwaben sind“, wie Alfons Köhler sagt. An den Wänden ist schwäbischer Jura zu sehen, „da es hier mehr Steine gibt als Kartoffeln“, merkte Köhler schmunzelnd an.

„Köhlers Krone“ stehe als Bio­sphärengastgeber für regionale Produkte – und so sind Alblinsen auf einem großen Bild verewigt. Ein weiteres Großformat ziert eine Blumenwiese der Schwäbischen Alb. Außerdem gibt es eine präparierte Ziege, die für die Freitierhaltung auf der Schwäbischen Alb stehe. „Am meisten freuen wir uns, wenn die Gäste jetzt sagen, wir fühlen uns hier wohl, wie daheim im Wohnzimmer.“ Oberbürgermeister Alexander Baumann sagte: „Das ist hier noch schöner als bei mir im Wohnzimmer. Wir kommen künftig noch öfter.“ Er lobte Monika und Alfons Köhler samt ihrem Team dafür, „dass sie das Biosphärengebiet Schwäbische Alb als Lebens­ort nicht nur repräsentieren, sondern richtig leben.“