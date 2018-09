Musik Neue Sänger für Kirchweihgottesdienst

Schwörzkirch / Christina Kirsch

Der Schwörzkircher Kirchenchor suchte Sängerinnen und Sänger für den Kirchweihgottesdienst. Die Spannung vor der ersten Singstunde war groß.

Kommen welche, oder kommen sie nicht? Die etwas bange Frage stellte sich die Schwörzkircher Kirchenchorleiterin Ruth Schenk vor einer außergewöhnlichen Singstunde. „Wir sind ja so gespannt“, sagte die quirlige Oberdischingerin, die im alten Schwörzkircher Schulhaus der Dinge harrte, die da unbedingt kommen sollten. Im Gemeindeblatt waren singbegeisterte Frauen, Männer und Jugendliche gesucht worden, die bei einem Projektchor mitmachen möchten. „Ich weiß, dass es bei uns in Schwörzkirch, Pfraunstetten und Niederhofen Leute gibt, die gerne singen“, sagte Ruth Schenk. „Aber ob sie kommen?“ Auch auf dem Land ist man nicht mehr automatisch kirchlich gebunden.

Der Aufwand ist absehbar

Projektchöre proben nur für ein bestimmtes Projekt. Das Projekt, zum dem Ruth Schenk eingeladen hatte, ist ein Auftritt beim Kirchweihgottesdienst am Sonntag, 14. Oktober, um 9 Uhr. Insgesamt fünf Proben sind dafür angesetzt, mitmachen kann jeder. Dabei ist der Schwörzkircher Stammchor gar nicht so klein. Etwa 38 Sängerinnen und Sänger zählt der Kirchenchor. Viele sind seit vielen Jahren dabei und in manchen Familien singen zwei Generationen mit. Doch ob sich auch neue Sänger für das Projekt finden lassen?

Es trudelten am Abend zu gewohnter Zeit nach und nach die Kirchenchorsänger ein und dazwischen quetschten sich andere Leute durch die Türe. Jeder neu dazu Gekommene wurde strahlend begrüßt und bekam ein „Ja, dass du kommsch, freut mi ja ganz b‘sonders“ entgegengeschmettert. Die meisten waren direkt angesprochen worden. „Ich habe im Gottesdienst den Jeremias angesprochen, weil ich gehört habe, dass der singen kann“, bekannte Ulli Hess. Selbiger Jeremias saß strahlend in der letzten Reihe und hatte eher das Gefühl, dass er nicht nur angesprochen, sondern geradezu abgeschleppt wurde.

Letztlich waren es 16 Neuzugänge, die in die Singstunde hineinschnupperten. Ruth Schenk nahm zunächst eine grobe Einteilung vor. „Wer hoch singt, in diese Ecke, wer tief singt, dort hinüber“, gruppierte sie die Stimmen. Auf den Gesichtern machten sich erste Unsicherheiten breit. „Singe ich hoch oder tief?“, fragte sich der eine oder andere.

„Die Arbeit ist kein Frosch“

Nach dem Einsingen mit „Die Arbeit ist kein Frosch, sie hüpft, sie hüpft, sie hüpft uns nicht davon“ dehnten die Sänger mit „Unter dunklen Uferulmen sah man Tante Anna angeln“ ihre Stimmbänder. Ruth Schenk teilte Liedblätter aus und gab jeder Stimme ein paar Takte vor. Ihre Tochter Steffi Schenk schlug am Klavier die richtigen Töne an – für jene, die keine Noten lesen können. Wer sich gegenseitig stimmlich störte oder zu sehr beeinflussen ließ, wurde – wie in der Schule – auseinandergesetzt. So entstand zwischen Bass und Tenor eine etwas größere Lücke.

Gospel und Gesangbuchlied

Die Chorleiterin übte ein Lobpreislied, ein Gospel und ein Gesangbuchlied mit den Anfängern und Fortgeschrittenen. Die Kritik kam charmant. „Das mit der Herrlichkeit ist noch nicht so herrlich“, sagte Ruth Schenk zum Gottesloblied „Heilig, heilig, heilig“, in dem die Herrlichkeit Gottes besungen wird. Bisweilen durfte „jeder so singen, wie er will“, munterte sie die Sänger auf und tröstete mit den Worten: „Es kommt auch wieder anders.“

Gegen Ende der Singstunde wackelten die Wände des Schulhauses, weil jeder aus voller Kehle den Rausschmeißer „Ho-di-o-di-o-di-e“ schmetterte. Die Stunde hat mich richtig fröhlich gestimmt“, sagte Manuela Ott aus Niederhofen. „Das war echt schöner, als ich mir das vorgestellt habe“, bekannte Thomas Braun aus Pfraunstetten. Es sei schwer, weil er keine Noten kenne, sagte ein junger Sänger, und Ralfs Fazit lautete: „Ich hab‘s mir lockerer vorgestellt.“ „Nur locker bringt‘s halt nicht“, entgegnete eine Sängerin.

Bis Kirchweih können die „Alten“ und „Neuen“ noch vier Mal locker, lustig, lernbegierig und lebenslustig sein. Dass Singen der Seele gut tut, bewies dieser gemischte Chor allemal.