Finanzen Haushaltsberatung hinter verschlossenen Türen

Lauterach / Dietmar Burgmaier

Nichtöffentlich haben die Gemeinderäte in Lauterach den Haushalt 2019 vorberaten. Bürgermeister Bernhard Ritzler kündigte in der öffentlichen Sitzung am Freitagabend an, dass im Anschluss nichtöffentlich getagt werde. Auch der Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft, Markus Mussotter, war mit dabei. Die Vorberatungen waren augenscheinlich ausführlich. In der öffentlichen Sitzung stimmten die Räte den Planungen der Forstverwaltung für den Gemeindewald zu. Ziel der Bewirtschaftung ist laut Bürgermeister Ritzler, eine „schwarze Null“. Ritzler räumte ein, dass der relativ kleine Gemeindewald sehr wenig bis gar keinen Ertrag abwerfe. Die Räte beauftragten außerdem in der letzten Sitzung des Jahres den Fachdienst Abfallwirtschaft beim Landratsamt mit den Entsorgern des Dualen Systems Verhandlungen zu führen. Ritzler gab auch bekannt, dass die Gemeinde doppelt soviel elektrische Energie ins Netz einspeist, wie sie selber verbraucht. Grund ist die Wasserkraftanlage, klärte Ritzler auf.

In der Mehrzweckhalle ist die Notstrombeleuchtung ausgefallen. Die entsprechende Batterieanlage zu erneuern, kostet rund 2000 Euro. Die Installation einer Straßenlaterne im Hanfgartenweg in Reichenstein kostet 1725 Euro. Die Kreuzweg-Restauration hat begonnen. Die Reparaturen an den Stelen kosten 4760 Euro. Die Transportkosten für die Eselbeweidung kommen auf 900 Euro. Ritzler hält das Ergebnis der Beweidung für „sehr gut“. Auch die Naturschutzbehörden seien sehr zufrieden. Das in diesem Zusammenhang investierte Geld sei gut angelegt, weil die Natur gepflegt werde. Die insgesamt sieben Esel böten ein schönes Bild. Das habe sich in der Region schon herumgesprochen.