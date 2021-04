Wie eine Fahrt durch den Nebel – was gerade in Sachen Pandemie der Fall ist, gilt auch für die Schelklinger Finanzen. Erst ein Kassensturz nach der Bundestagswahl im September werde zeigen, wie groß die Sorgen und Schmerzen für die Kommunen werden, sagte Bürgermeister Ulrich Ruckh am Mittwoch ...