Finanzen Haushalt Oberdischingen vorberaten

Für die Umbauarbeiten am Schlossplatz 8 sind Mittel im Haushalt; sie sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. © Foto: Rainer Schäffold

Oberdischingen / Rainer Schäffold

Es gibt immer mehr Kinder in Oberdischingen, zudem steigt die Nachfrage nach Krippenplätzen an: Die Gemeinde müsse schnellstmöglich eine weitere U3-Gruppe im Kindergarten St. Martin einrichten. Dies sagte Bürgermeister Fritz Nägele am Montag bei der Vorberatung des Haushaltsplans 2019 im Gemeinderat. Aber auch Kinder über drei Jahren sowie Grundschüler brauchen Platz. „In diesen Bereichen werden uns in den kommenden Jahren gleich mehrere finanzielle Kraftakte erwarten“, sagte Nägele.

Noch in diesem Jahr soll der Bau für die neue Krippengruppe beginnen. Im Haushalt sind dafür 20 000 Euro als Planungskosten eingestellt. Weit höhere Beträge verschlingen der Kauf des neuen Löschgruppenfahrzeugs LF 10 für die Feuerwehr, für das die Gemeinde einen Eigenanteil von 198 000 Euro aufzubringen hat, der Bau der Backbone-Trasse fürs schnelle Internet mit 100 000 Euro für die Gemeinde oder der zweite und letzte Bauabschnitt zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik für ebenfalls gut 100 000 Euro.

Viel Geld für die Mehrzweckhalle

Fast 108 000 Euro fließen in die Mehrzweckhalle: 63 300 für die nach Beanstandungen des Bauamts geforderte Sicherheitsbeleuchtung und 44 000 für die Dachsanierung des Anbaus Ost. Dafür wurden freilich 13 200 Euro aus Mitteln für den kommunalen Sportstättenbau beantragt. 94 000 Euro soll die Verlegung der Außentoiletten ins Schulgebäude kosten, die Hälfte hat die Gemeinde als Zuschuss aus dem Ausgleichstock beantragt. Zudem sollen die Treppengeländer für 20 000 Euro ertüchtigt werden.

Für die nun bald abgeschlossene Ortskernsanierung, unterstützt durchs Landessanierungsprogramm, hat die Gemeinde noch gut 70 000 Euro aufzubringen, es geht hier um die Umbaumaßnahmen im Rathaus und im gegenüberliegenden Gebäude Schlossplatz 8, die in diesem Jahr fertig werden sollen. In der Holzgasse soll für 51 000 Euro der Feinbelag aufgebracht werden. Kämmerin Verena Amann stellte den Plan detailliert dar und erhielt für ihre Vorarbeit Lob von Bürgermeister und Gemeinderat.

Um dies alles finanzieren zu können, plant die Gemeinde unter anderem, 730 000 Euro aus der Rücklage zu entnehmen, die dann laut Plan am Jahresende nur noch den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand von rund 76 000 Euro aufweisen wird. Der Gemeinde kommen gute Zahlen aus dem Jahr 2018 entgegen: Mehreinnahmen und weniger Ausgaben, aber auch die Tatsache, dass geplante Maßnahmen noch nicht angefallen sind, führen laut Kämmerin Amann dazu, dass statt der geplanten 265 000 Euro nun 500 000 Euro als Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt fließen. Dieses Jahr soll die Zuführung 335 000 Euro betragen.

Nicht alles ist zu leisten

Gleichwohl könne nicht alles geleistet werden: So sei die Sanierung der „Hinteren Gasse“ in diesem Jahr finanziell wie auch personell nicht zu leisten. Ob sie überhaupt realisiert werde, müsse wegen der Erweiterungen im Kindergarten abgewartet werden, sagte der Bürgermeister.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung werde 2019 etwas mehr umgesetzt als im Jahr zuvor, im Abwasserbereich stünden Investitionen bevor, was laut Ankündigung des Bürgermeisters eine Erhöhung der Gebühr unumgänglich machen werde.

Auch Rathaus-intern stehen in diesem Jahr größere Aufgaben an: Von 2020 an greift das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), was Umstellungsarbeiten und eine neue Software erfordere. Der Haushalt 2019 ist also der letzte nach „altem“ Recht.