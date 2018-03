Vereine Hauptversammlung Sportfreunde Donaurieden

Next

Donaurieden / SWP

Umbruch bei den Sportfreunden Donaurieden: Das gesamte Vorstandsteam hat seine Aufgaben in der Mitgliederversammlung an die jüngere Generation weitergegeben, berichtet Wolfgang Häufele. Nach langjähriger Tätigkeit haben aufgehört: Erich Kley, er war zehn Jahre Kassierer und anschließend zwölf Jahre Vorsitzender; Wolfgang Häufele war zwei Jahre Stellvertreter und zehn Jahre Vorsitzender. Daniel Mauz, vier Jahre im Vorstandsteam, wechselt in den Ausschuss.

Das neue Vorstandsteam bei den Sportfreunden bilden nun Rainer Bailer, Felix Baur und Daniel Waibel, sie wurden in der Versammlung gewählt.

Für 50-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Robert Kreutle und Erich Kley geehrt, für 40 Jahre Claudia Kley, Fanny Klotz, Josefine und Willibald Seidel, Erwin Beck und Anton Kräutle; für 25 Jahre Daniel Mauz, Anna Steinle, Susann Kolleth, Simone Rupp und Jochen Sellmann.

In der Versammlung überreichte der Vorsitzende der Bügerinitiative „Lebenswertes Donaurieden“, Wilfried Mauz, dem Jugendleiter der Sportfreunde, Pascal Hafner, einen Scheck über 250 Euro. Das Geld stammt aus dem Erlös des Adventssingens im Dezember, das die Bügerinitiative jährlich veranstaltet.