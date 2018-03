Unterwachingen Hauptversammlung Sport und Freizeit

Unterwachingen / SWP

Hinter dem Verein „Sport und Freizeit“ liegt ein ereignisreiches Jahr. In der Jahreshauptversammlung im Gemeindehaus in Unterwachingen blickten die Mitglieder kürzlich auf die Höhepunkte aus 2017 zurück – darunter das Familienwochenende in Laterns, die zweitägige Radtour im September, das Hüttenwochenende, das Bowlen und die Advents- und Weihnachtsfeier.

Bei den turnusgemäßen Wahlen stellte sich der bisherige stellvertretende Vorsitzende Manfred Neubrand für keine weitere Amtszeit zur Verfügung. Tina Harder, die bis jetzt im Ausschuss tätig war, wurde von der Versammlung zu seiner Nachfolgerin bestimmt. Neubrand wechselte an ihrer Stelle in den Ausschuss. Der weitere Ausschuss setzt sich zusammen aus: Renate Chisari, Julia Kopp, Angela Neubrand, Albert Traub und Dietmar Lange. Die Schriftführerin Uschi Ummenhofer sowie die Kassenprüfer Hermann Traub und Peter Hauler wurden erneut gewählt.

Langjährige Mitglieder geehrt

Für jahrelange Treue zum Verein wurden Roland Porombka, Angela Neubrand, Manfred Neubrand und Albert Traub mit dem Ehrenzeichen in Bronze sowie Peter Hauler, Hermann Traub, Uschi Ummenhofer und Manfred Walter mit dem Ehrenzeichen in Silber belohnt.

Für 2018 hat der Verein erneut ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Geplant sind unter anderem ein Theaterbesuch in Emerkingen, die Teilnahme am Jedermannschießen des Schützenvereins Hundersingen, eine zweitägige Radtour, ein Familienwochenende sowie die Feier des 30-jährigen Vereinsjubiläums im Oktober.