Verein Hauptversammlung mit Spendenübergabe

Volkersheim / SWP

In der Jahreshauptversammlung des Motorradclubs Volkersheim begrüßte Vorsitzender Florian Scheffold 41 Mitglieder und Gäste sowie Elvira und Richard Wäckerle vom Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm, Ortsvorsteher Rolf Betz und den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Heinz Wiese, berichtet Schriftführer Martin Dunkl. In seinem Bericht ließ Scheffold die Fahrt nach Berlin, die auf Einladung von Heinz Wiese stattfand, Revue passieren. Höhepunkte waren eine Bundestagsführung und der Besuch des Karnevals der Kulturen. Der bereits fünfte Winterzauber sei ein voller Erfolg gewesen. Laut Scheffold lag dies an der Tombola, welche heuer das erste Mal organisiert wurde. Scheffold bedankte sich bei allen helfenden Händen, ohne die ein solches Event nicht möglich wäre. Der Erlös des Winterzaubers kam dem Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm zugute. Scheffold überreichte der Vorsitzenden des Förderkreises, Elvira Wäckerle, einen Scheck im Wert von 2300 Euro.

Kassierer Martin Betz konnte einen Gewinn von rund 3330 Euro gegenüber 2016 vermelden. Verkehrsleiterin Ilona Hecht vertrat den verhinderten Schriftführer Martin Dunkl und berichtete von vier Vorstandssitzungen im Vereinsjahr 2017. Schwerpunkte dieser Sitzungen waren die Planungen von verschiedenen Veranstaltungen wie Oktoberfest, Winterzauber und Funken.

Auch Ehrungen standen an. Marion Renz wurde für 20 Jahre und Erich Denz für 30 Jahre Mitgliedschaft im Motorradclub Volkersheim geehrt. Beide Geehrten bekamen eine Urkunde und ein Weinpräsent überreicht.

Zu den sportlichen Aktivitäten zählte unter anderem die Teilnahme am Jedermannschießen in Ehingen, berichtete Christian Blersch. Der Motorradclub trat dabei mit insgesamt drei Mannschaft an. Darüber hinaus nahm das Clubmitglied Florian Brunner am Engelcup in Daugendorf teil und belegte Platz 222 von über 500 Teilnehmern. Ilona Hecht, verzeichnete zwölf Ausfahrten für das Vereinsjahr 2017. Insgesamt legten die Fahrer rund 39 000 Kilometer zurück. Hans-Martin Frech fuhr hiervon mehr als 11 000 Kilometer und belegte somit den ersten Platz. Er bekam einen Gutschein im Wert von 50 Euro überreicht. Auf Platz zwei und drei folgten Hans Hecht und Georg Henle, die ebenfalls einen Gutschein erhielten.

Für 2018 seien bereits mehrere Ausfahrten in Planung, sagte die Verkehrsleiterin. Ortsvorsteher Rolf Betz dankte dem Motorradclub für die Veranstaltungen, insbesondere lobte er den Winterzauber und die daraus resultierende Spendensumme an den Förderkreis. Der Club leiste einen vitalen Beitrag zum Dorfgeschehen, resümierte Betz.